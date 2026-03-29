TPHCM lập hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

TPO - Khi hệ thống đi vào vận hành, người dân có thể tra cứu miễn phí các thông tin, gồm giá giao dịch trung bình theo loại hình bất động sản (căn hộ, nhà phố, đất nền) theo từng quận, huyện; số lượng giao dịch và lượng tồn kho của các dự án…

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo UBND TPHCM, thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý thị trường bất động sản. Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là “chìa khóa” giúp thị trường vận hành minh bạch, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân.

Sở Xây dựng TPHCM được giao làm đầu mối chính, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất trên địa bàn.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ kết nối cơ sở dữ liệu nhà ở với các hệ thống chuyên ngành khác. Sở Tài chính phối hợp tham mưu kinh phí từ ngân sách địa phương hàng năm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ thông tin, dữ liệu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản còn là "chìa khóa" giúp thị trường vận hành minh bạch, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin về địa chỉ, số nhà ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thông tin về thế chấp, giải chấp đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của bất động sản, dự án bất động sản; mã định danh thửa đất... Sự kết nối này góp phần hình thành một “bức tranh số” đầy đủ về thị trường và bất động sản.

UBND TPHCM cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị có liên quan chủ động bố trí công chức, viên chức phù hợp để xây dựng, quản lý, cung cấp cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của đơn vị theo quy định. Thực hiện thu thập, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu đã có, chia sẻ, cung cấp lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, hoàn thành chậm nhất ngày 1/7.

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí và tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Khi hệ thống đi vào vận hành, người dân có thể tra cứu miễn phí các thông tin, gồm giá giao dịch trung bình theo loại hình bất động sản (căn hộ, nhà phố, đất nền) và theo từng quận, huyện. Số lượng giao dịch và lượng tồn kho của các dự án. Chỉ số giá và xu hướng biến động giá theo thời gian (công bố định kỳ theo quý). Thông tin cơ bản về pháp lý của dự án (các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng, điều kiện đưa vào kinh doanh…).

UBND TPHCM cho rằng, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước được phục hồi, việc minh bạch hóa thông tin không chỉ giúp cơ quan quản lý điều hành hiệu quả hơn mà còn mang lại sự an tâm cho người dân.

Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

#TPHCM lập dữ liệu #dữ liệu về nhà ở #thị trường bất động sản #tra cứu miễn phí #giá giao dịch trung bình #loại hình bất động sản #căn hộ #nhà phố #đất nền #lượng tồn kho #dự án #xu hướng biến động giá

