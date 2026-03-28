Khi 'giá trị thời gian' trở thành tiêu chí chọn nhà: Căn hộ gần metro và trục Quốc lộ 13 được quan tâm

Trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, “thời gian di chuyển” đang dần trở thành một yếu tố quan trọng trong quyết định mua nhà. Thay vì chỉ xét khoảng cách địa lý, người mua – đặc biệt là nhóm người trẻ và người làm việc tại TP.HCM – ngày càng ưu tiên những khu vực có khả năng kết nối thuận tiện, giúp tối ưu quỹ thời gian mỗi ngày.

Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu an cư mà còn định hình cách dòng tiền lựa chọn bất động sản. Những tài sản có thể vừa phục vụ nhu cầu sống, vừa duy trì giá trị theo thời gian đang dần trở thành lựa chọn được ưu tiên trong giai đoạn hiện tại.

Xu hướng này đang khiến các khu vực có hạ tầng giao thông đồng bộ, đặc biệt là các trục giao thông lớn và hệ thống metro, trở thành tâm điểm của thị trường.

Hạ tầng giao thông và tác động đến giá trị bất động sản

Theo nghiên cứu “Tác động của tuyến Metro số 1 đến giá đất trong mô hình TOD tại TP.HCM” từ Trường Đại Học Văn Lang các khu vực nằm gần nhà ga metro ghi nhận mức giá đất cao hơn khoảng 12,4% so với khu vực xa tuyến.

Nghiên cứu cũng cho thấy khi hạ tầng giao thông công cộng được triển khai, không chỉ khả năng di chuyển được cải thiện mà còn kéo theo sự phát triển của các hoạt động thương mại, dịch vụ và mật độ dân cư quanh khu vực.

Bên cạnh đó, nghiên cứu “Phân tích tổng hợp mức gia tăng giá trị đất từ các dự án TOD” được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu từ Đại học Quốc Gia TP.HCM và Đại học Bách Khoa TP.HCM cũng chỉ ra rằng các khu vực phát triển gắn với giao thông công cộng thường ghi nhận mức gia tăng giá trị bất động sản nhờ khả năng tiếp cận và sự hình thành hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh.

Quốc lộ 13 và vai trò rút ngắn thời gian di chuyển

Tại khu Đông Bắc TP.HCM, Quốc lộ 13 đang được nghiên cứu nâng cấp với quy mô lớn. Theo phương án đề xuất, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương dài gần 6 km sẽ được mở rộng lên khoảng 60 m, tương đương 10–14 làn xe.

Đáng chú ý, dự án còn bổ sung đoạn đường trên cao và hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước (thuộc đoạn đầu tuyến, trước khi kết nối đến khu vực dự án), nhằm tách dòng phương tiện và cải thiện khả năng lưu thông tại cửa ngõ Đông Bắc.

Khi các hạng mục này được triển khai, khả năng di chuyển trên toàn trục sẽ được cải thiện, từ đó góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa TP.HCM và các khu vực giáp ranh.

Song song đó, định hướng phát triển các tuyến metro theo mô hình TOD tiếp tục củng cố vai trò của giao thông công cộng trong việc định hình không gian đô thị.

Từ tối ưu thời gian đến lựa chọn tài sản có giá trị sử dụng thực

Song song với yếu tố hạ tầng, hành vi của người mua cũng đang thay đổi theo hướng thực tế hơn. Thay vì tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, nhiều người bắt đầu ưu tiên các bất động sản có thể sử dụng ngay, phục vụ nhu cầu sống hằng ngày và có khả năng khai thác ổn định.

Những tài sản vừa có thể ở thực, vừa có thể cho thuê hoặc giữ giá theo thời gian thường không phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường. Khi có cư dân sinh sống và sử dụng mỗi ngày, các dự án này duy trì được thanh khoản ngay cả trong giai đoạn thị trường trầm lắng, đồng thời có khả năng gia tăng giá trị khi nhu cầu quay trở lại.

Dự án bám trục hạ tầng hưởng lợi từ “giá trị thời gian”

Bcons NewSky hiện đang giới thiệu thêm Block B (bên trái), giúp bổ sung nguồn cung căn hộ tiềm năng dọc trục hạ tầng. Nguồn: Tập đoàn BCONS

Trong bối cảnh đó, các dự án nằm trên trục giao thông lớn và gần hệ thống metro đang thu hút sự quan tâm của người mua nhà.

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, Bcons NewSky nằm trong khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư và hệ tiện ích đô thị tương đối hoàn chỉnh. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích như AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, cùng hệ thống trường học hiện hữu như Mầm non Phương Mai, Tiểu học Lái Thiêu, THCS Nguyễn Văn Tiết, THPT Nguyễn Trãi.

Bên cạnh đó, vị trí trên Quốc lộ 13 giúp kết nối thuận tiện đến TP. Thủ Đức, Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3. Theo quy hoạch, dự án cũng cách ga Metro 2 chỉ khoảng 100m, góp phần tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM trong tương lai.

Nguồn cung mới và chính sách gia tăng giá trị

Bcons NewSky sở hữu hệ thống 79 tiện ích nội khu, đồng thời vừa giới thiệu Block B, bổ sung thêm lựa chọn căn hộ cùng các chính sách gia tăng giá trị cho cư dân tương lai. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Hiện nay, dự án đang giới thiệu Block B với các tầng căn hộ được đánh giá có vị trí đẹp và số lượng giới hạn. Các căn hộ tại block này có mức giá dự kiến từ 48,3 triệu đồng/m², phù hợp với khả năng tiếp cận của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh yếu tố sản phẩm, các chính sách dành cho khách hàng trong giai đoạn này cũng góp phần gia tăng giá trị lựa chọn. Khách hàng tư vấn có cơ hội nhận 50 suất học bổng mầm non toàn phần tại hệ thống giáo dục B.School, với thời hạn sử dụng tối đa 1 năm kể từ thời điểm nhận nhà.

Ngoài ra, chương trình còn bao gồm chuyến du lịch Malaysia – Singapore dành cho hai người, như một giá trị bổ sung dành cho những khách hàng tham gia sớm.

Cơ sở vật chất khang trang, vui tươi tại mầm non B.School dành cho con, em cư dân Bcons Newsky. Nguồn: Mầm non B.School

Khi thời gian trở thành “tài sản”, bất động sản cũng cần tạo giá trị kép

Trong giai đoạn thị trường hướng về nhu cầu ở thực, bất động sản không còn được đánh giá chỉ dựa trên mức giá mà còn ở khả năng sử dụng và khai thác lâu dài.

Những dự án giúp cư dân tối ưu thời gian di chuyển, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và có thể tạo ra giá trị sử dụng thực, đang dần trở thành lựa chọn phù hợp với dòng tiền dài hạn. Đây cũng là nhóm tài sản có khả năng duy trì giá trị ổn định qua nhiều chu kỳ, thay vì phụ thuộc vào các biến động ngắn hạn của thị trường.