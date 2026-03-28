Từ nghỉ dưỡng đến phong cách sống: Dấu ấn Hàn Quốc tại tổ hợp khoáng nóng Hưng Yên

Sự dịch chuyển của cộng đồng chuyên gia Hàn Quốc cùng nhu cầu trị liệu sức khỏe chuyên sâu đang đưa Hưng Yên trở thành điểm đến văn hóa trải nghiệm nghỉ dưỡng mới, với hệ tiện ích vượt trội so với nội đô Hà Nội.

Trong xu hướng đó, Hưng Yên nổi lên như một "ngôi sao mới". Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ hai của tỉnh với 162 dự án, mang theo tổng vốn gần 1,46 tỷ USD. Sự hợp tác chiến lược giữa tỉnh và Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc (LH) trong các dự án Khu công nghiệp Sạch và Đô thị thông minh đang kéo theo hàng loạt kỹ sư, quản lý cấp cao về đây làm việc và định cư. Làn sóng tinh hoa này đặt ra một bài toán cấp thiết: Họ cần một hạ tầng tiện ích đồng bộ, dịch vụ giải trí và chăm sóc sức khỏe xứng tầm.

Lời giải cho "khẩu vị" khắt khe của tệp khách tinh hoa

Đón đầu nhu cầu của cộng đồng chuyên gia Hàn Quốc và giới thượng lưu, quần thể nghỉ dưỡng Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên của Tập đoàn Onsen Fuji đã ra đời. Tọa lạc tại xã Diên Hà, dự án có quy mô lên tới 48ha, cách trung tâm Hà Nội khoảng 65km.

Khẩu vị của khách hàng mục tiêu tại đây rất rõ nét. Với các chuyên gia Hàn Quốc, sau những giờ làm việc căng thẳng, họ khao khát một không gian "chữa lành" mang dấu ấn văn hoá và phong cách sống quen thuộc.

Đáp ứng điều này, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên kiến tạo hệ sinh thái "all-in-one" được đầu tư đồng bộ, nơi trải nghiệm văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng được tái hiện trọn vẹn trong cùng một không gian sống.Điểm nhấn làm nên linh hồn sầm uất của dự án là Korea Street - khu phố thương mại gồm 232 căn shophouse, tái hiện hai thời đại hoàng kim của xứ Kim Chi: một phố Joseon (152 căn) cổ kính trầm mặc và một K-Town (80 căn) thời thượng, hiện đại. Tại đây, du khách và cư dân có thể dạo bước qua Cổng Đại Hàn Môn (Daehan Gate), check-in tại Quảng trường trung tâm (Seoul Square), thưởng thức đồ nướng tại Phố ẩm thực Hongdae, hay hòa mình vào nhịp sống về đêm tại phố chợ ven sông K-Market.

Không chỉ tái hiện không gian giao thoa giữa kiến trúc và văn hoá, dự án còn chú trọng kiến tạo chuẩn mực sống wellness bền vững qua phân khu cao tầng Thera Home (gồm 724 căn). Mỗi căn hộ được trang bị tiện ích cá nhân hóa đỉnh cao: hệ thống lọc không khí tạo ion âm, bể massage khoáng nóng tại gia, đèn quang trị liệu điều hòa giấc ngủ, nội thất công thái học hỗ trợ cơ xương khớp và nút bấm y tế khẩn cấp 24/7.

Đặc biệt, với giới chơi golf, vị trí dự án là một "mỏ vàng" khi chỉ cách sân golf Long Hưng 5km. Sau mỗi vòng đấu cường độ cao, golfer có thể phục hồi thể lực tối đa tại công viên khoáng nóng bốn mùa Oseyo Onsen & Spa. Từ hệ thống xông hơi Jjimjilbang (phòng băng tuyết, hoàng thổ, đá muối Himalaya), khu ngâm tắm Onsen đa dạng, cho đến đấu trường bùn (Mud Gong) hay khu ủ cát Enzym, mọi nhu cầu trị liệu thể chất chuyên sâu đều được thỏa mãn trọn vẹn.

Cộng đồng an dưỡng phong cách mới

Sự xuất hiện của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên không chỉ giải cơn khát tiện ích mà còn mở ra cơ hội kinh doanh cho thuê cực kỳ hấp dẫn. Dự án được định hướng rõ ràng: Phát triển các dòng sản phẩm bán và cho thuê dài hạn, "đo ni đóng giày" cho cộng đồng người Hàn và giới golfer.

Các nhà đầu tư sở hữu căn hộ hoặc shophouse tại đây có thể hưởng lợi từ chính sách chia sẻ lợi nhuận ưu việt (khách hàng 80% - chủ đầu tư 20%). Hơn thế nữa, họ còn đang nắm giữ một tài sản truyền đời mang giá trị "sống trị liệu mỗi ngày".

Việc kiến tạo một cộng đồng an dưỡng phong cách mới với dấu ấn Hàn Quốc đậm nét chính là lời giải hoàn hảo cho tiềm năng phát triển của Hưng Yên. Nơi đây hứa hẹn sẽ sớm trở thành trung tâm giao thương, văn hóa và nghỉ dưỡng đầy kiêu hãnh của toàn vùng Đông Bắc Bộ.