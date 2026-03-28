Startup Việt muốn xây “Google Maps cho dòng vốn FDI”

Sự xuất hiện của các nền tảng bản đồ số chuyên biệt như IIPMap dự kiến góp phần rút ngắn hơn 30% thời gian khảo sát và ra quyết định cho nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp tăng tốc triển khai dự án cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình nghiên cứu thị trường.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng mang tính toàn cầu, tốc độ tiếp cận thông tin và ra quyết định của nhà đầu tư đang trở thành một lợi thế chiến lược.

Nếu như trước đây, việc lựa chọn địa điểm đặt nhà máy thường kéo dài hàng tháng với nhiều chuyến khảo sát thực địa, làm việc với chính quyền địa phương, chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà xưởng, nhà kho cho thuê và thu thập dữ liệu thị trường, thì nay làn sóng số hóa đang từng bước thay đổi cách dòng vốn dịch chuyển giữa các quốc gia.

Tại nhiều nền kinh tế mới nổi, các công cụ số phục vụ xúc tiến đầu tư đang được phát triển mạnh mẽ như một dạng “hạ tầng mềm” giúp doanh nghiệp toàn cầu tiếp cận thông tin nhanh hơn và ra quyết định chính xác hơn. Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam, một startup công nghệ đang theo đuổi tham vọng xây dựng nền tảng bản đồ số chuyên biệt cho dòng vốn FDI – được ví như “Google Maps của bất động sản công nghiệp”.

Nền tảng mang tên IIPMap.com do Công ty cổ phần IIP phát triển theo mô hình Hybrid, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), video thực tế gắn với bản đồ số và các công cụ tương tác thời gian thực như gọi điện, nhắn tin, đặt lịch khảo sát hay gửi email ngay trong quá trình tìm kiếm thông tin và xem video.

Thay vì chỉ tiếp cận dữ liệu dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh tĩnh, nhà đầu tư có thể trải nghiệm trực quan không gian nhà xưởng, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và môi trường xung quanh thông qua các video thực tế, đồng thời kết nối trực tiếp với chủ đầu tư ngay tại thời điểm quan tâm.

Nhà đầu tư gặp khó gì khi tìm địa điểm mở nhà máy?

Theo chia sẻ từ nhiều chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho cho thuê, doanh nghiệp tư vấn đầu tư và các nhà sản xuất nước ngoài, việc tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng nhà máy tại Việt Nam hiện vẫn là một quá trình phức tạp và tốn kém.

Thông tin về quỹ đất công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho cho thuê thường phân tán ở nhiều nguồn khác nhau, thiếu tính chuẩn hóa và khó kiểm chứng. Điều này khiến nhà đầu tư phải phụ thuộc đáng kể vào các chuyến khảo sát thực địa và mạng lưới trung gian địa phương.

Một nhóm nhà đầu tư đang khảo sát thực địa. (Ảnh minh họa)

Không ít doanh nghiệp FDI cho biết họ phải mất từ 3 đến 6 tháng chỉ để sàng lọc danh sách các địa điểm tiềm năng trước khi có thể đưa ra quyết định sơ bộ. Quá trình này bao gồm việc đánh giá hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối logistics, ngành nghề thu hút đầu tư, chi phí thuê, điều kiện pháp lý, khả năng mở rộng và hệ sinh thái nhà cung cấp tại khu vực.

Trong nhiều trường hợp, việc thiếu thông tin trực quan và kênh tương tác trực tiếp với chủ đầu tư dự án và nhà cung cấp khiến tiến độ ra quyết định bị kéo dài, làm tăng chi phí cơ hội và ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai sản xuất.

Các nền tảng số hóa chuyên sâu như IIPMap được kỳ vọng có thể góp phần giải quyết bài toán này. Nhờ tích hợp video thực tế gắn với bản đồ số, dữ liệu hạ tầng và các công cụ tương tác thời gian thực, nhà đầu tư có thể nhanh chóng sàng lọc và đánh giá nhiều địa điểm chỉ trong vài ngày thay vì vài tháng.

Theo ước tính từ đơn vị phát triển nền tảng, thời gian khảo sát và ra quyết định sơ bộ có thể được rút ngắn từ 30% đến 50%, giúp doanh nghiệp tăng tốc triển khai dự án cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình nghiên cứu thị trường.

Thay đổi cách làm, quản trị dữ liệu xúc tiến đầu tư

Sự xuất hiện của các nền tảng như IIPMap cũng được dự báo sẽ làm thay đổi cách các chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà xưởng, nhà kho và doanh nghiệp dịch vụ tiếp cận khách hàng.

Thay vì sản xuất các video giới thiệu tổng hợp với thời lượng dài, xu hướng mới là xây dựng các video ngắn theo từng chủ đề cụ thể như hạ tầng kỹ thuật, kết nối logistics, ngành nghề thu hút đầu tư, các ô đất hay nhà xưởng, nhà kho cần thu hút đầu tư hay chi phí thuê. Điều này giúp nhà đầu tư chỉ cần xem đúng những nội dung quan tâm để nhanh chóng đưa dự án vào danh sách lựa chọn.

Song song đó, các công cụ quản trị dữ liệu cho phép đơn vị đăng tải theo dõi hành vi người xem như nguồn truy cập, thời lượng xem hay mức độ quan tâm đến từng nội dung. Việc phân tích dữ liệu này giúp các chủ đầu tư tối ưu nội dung truyền thông và tiếp cận chính xác hơn nhóm khách hàng tiềm năng.

Ở cấp độ địa phương, việc tổng hợp dữ liệu quan tâm của nhà đầu tư theo từng tỉnh, từng dự án cũng mở ra khả năng nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. Khi hiểu rõ xu hướng tìm kiếm và nhu cầu thị trường, các địa phương có thể chủ động điều chỉnh chiến lược quảng bá và hoàn thiện hạ tầng phù hợp hơn.

Nền tảng đa ngôn ngữ mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế

Một yếu tố quan trọng khác là nền tảng được phát triển với 5 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn và Việt Nam, giúp nhà đầu tư quốc tế dễ dàng tiếp cận thông tin mà không gặp rào cản ngôn ngữ.

Trong bối cảnh các dòng vốn FDI lớn vào Việt Nam đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, châu Âu, Mỹ hay các doanh nghiệp toàn cầu sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc chính, việc cung cấp trải nghiệm tìm kiếm và tương tác bằng ngôn ngữ quen thuộc có thể giúp nâng cao đáng kể mức độ quan tâm và sự thuận tiện trong quá trình nghiên cứu thị trường.

Việc chuẩn hóa nội dung đa ngôn ngữ cũng giúp các chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà xưởng, nhà kho và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với nhà đầu tư toàn cầu mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh trung gian.

Trong kỷ nguyên kinh tế số, dữ liệu ngày càng được xem là tài sản chiến lược. Đặc biệt, dữ liệu liên quan đến dòng vốn FDI, quỹ đất công nghiệp và hành vi tìm kiếm của nhà đầu tư có thể ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng phát triển kinh tế dài hạn của quốc gia.

Nếu các hoạt động quảng bá và kết nối đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng công nghệ xuyên biên giới, nguy cơ mất quyền chủ động trong khai thác và sử dụng dữ liệu là điều được nhiều chuyên gia đặt ra. Việc các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia xây dựng các nền tảng số chuyên ngành được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo chủ quyền dữ liệu.

Cơ hội xây dựng “hạ tầng số cho dòng vốn FDI”

Trong dài hạn, nếu được phát triển đúng hướng, những sáng kiến công nghệ như IIPMap có thể góp phần hình thành một thế hệ công cụ xúc tiến đầu tư mới – nơi dữ liệu, trải nghiệm số và khả năng kết nối thời gian thực trở thành tiêu chuẩn của thị trường.

Nếu các nền tảng bản đồ số từng giúp con người tìm đường trong thế giới vật lý, thì những nền tảng chuyên ngành có thể đóng vai trò giúp dòng vốn tìm đến những điểm đến sản xuất phù hợp hơn. Việt Nam đang đứng trước cơ hội xây dựng các lớp hạ tầng số phục vụ xúc tiến đầu tư trước khi thị trường bị chi phối hoàn toàn bởi các nền tảng toàn cầu.

Trong bức tranh đó, các startup công nghệ Việt không chỉ tham gia vào cuộc chơi, mà đang từng bước góp phần định hình cách thức dòng vốn quốc tế tiếp cận và lựa chọn điểm đến đầu tư trong kỷ nguyên số.