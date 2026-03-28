Ra mắt Hướng Việt Properties – đơn vị phát triển bất động sản tích hợp

Hướng Việt Properties chính thức ra mắt với định vị là đơn vị phát triển và quản lý bất động sản tích hợp, tập trung vào ba trụ cột chiến lược gồm nhà ở, thương mại và công nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, nguồn cung mới có xu hướng chọn lọc hơn, trong khi yêu cầu về chất lượng phát triển và năng lực triển khai ngày càng được đặt lên cao. Việc xây dựng danh mục đầu tư đa phân khúc được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc phân bổ nguồn lực và thích ứng với các biến động của thị trường.

Tập trung phát triển dự án trọng điểm tại khu Đông TP.HCM

Trong danh mục này, Palm City được xác định là một trong những dự án trọng điểm đang được Hướng Việt Properties tập trung phát triển và dự kiến sớm tái khởi động.

Dự án sở hữu vị trí tại khu đô thị Nam Rạch Chiếc, khu Đông TP.HCM, khu vực có kết nối trực tiếp với Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm và các trục giao thông huyết mạch. Đây cũng là khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng và định hướng trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của TP.HCM. Với quy mô khoảng 30 ha, Palm City được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị theo quy hoạch và tối ưu hóa quỹ đất tại các khu vực trọng điểm.

Theo ông Nguyễn Sĩ Toàn - Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà cao tầng, trong giai đoạn tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án nhà ở được quy hoạch bài bản, hướng đến việc nâng cao chất lượng không gian sống cho cư dân. Trong đó, Palm City được định vị lại theo hướng “khu đô thị nghỉ dưỡng trung tâm”, với mục tiêu phát triển môi trường sống hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và hệ thống tiện ích.

Mở rộng danh mục bất động sản thương mại và công nghiệp

Bên cạnh mảng nhà ở, Hướng Việt Properties đồng thời phát triển các dự án trong lĩnh vực bất động sản thương mại và công nghiệp nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Ở mảng thương mại, dự án The Hallmark tại Thủ Thiêm được giới thiệu là tòa nhà văn phòng hạng A+ với các tiêu chuẩn xanh và công nghệ quốc tế. Trong bối cảnh thị trường văn phòng tại TP.HCM duy trì nhu cầu ổn định, đặc biệt từ nhóm doanh nghiệp quốc tế và các công ty trong lĩnh vực dịch vụ, các tòa nhà đáp ứng tiêu chuẩn vận hành và môi trường làm việc ngày càng được quan tâm. Dự án đã đạt chứng nhận BCA Green Mark (Gold) và chứng nhận WiredScore hạng Bạch kim.

Trong khi đó, ở lĩnh vực công nghiệp, khu công nghiệp Prodezi tại xã Lương Hòa, Tây Ninh với quy mô khoảng 400 ha được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Liền kề khu công nghiệp này, dự án LA Home được định hướng phát triển như một khu đô thị sinh thái tại khu vực vệ tinh, TP.HCM.

Định vị chiến lược phát triển dài hạn

Kế thừa nền tảng kinh nghiệm hơn 35 năm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển, Hướng Việt Properties định hướng xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn dựa trên mô hình bất động sản tích hợp, với danh mục dự án được phát triển có chọn lọc, đồng bộ và gắn với nhu cầu thực của thị trường.

Phát biểu tại sự kiện, ông Karl Duy Trương - Phó Tổng Giám đốc Hướng Việt Properties, nhấn mạnh: “Trong một thị trường đang tái định hình, năng lực phát triển tích hợp và tầm nhìn dài hạn sẽ là yếu tố quyết định vị thế của doanh nghiệp.”

Theo ông, chiến lược của Hướng Việt Properties không chỉ dừng lại ở việc phát triển dự án, mà hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái bất động sản đồng bộ, nơi mỗi sản phẩm được đặt trong tổng thể phát triển dài hạn và có khả năng tạo giá trị bền vững theo thời gian.

“Chúng tôi theo đuổi triết lý lấy giá trị thực làm nền tảng – từ chất lượng sản phẩm, hiệu quả phát triển đến đóng góp cho cộng đồng. Mỗi dự án không chỉ là một tài sản, mà là một phần của cấu trúc đô thị bền vững mà chúng tôi đang từng bước kiến tạo,” ông Trương chia sẻ thêm.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét, đại diện doanh nghiệp cho rằng cách tiếp cận phát triển có chọn lọc, gắn với nhu cầu thực và giá trị dài hạn sẽ là nền tảng để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định trong thời gian tới.