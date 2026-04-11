Shophouse: Lợi nhuận 10%/năm hay chỉ 1%? Khác biệt nằm ở 3 tiêu chí

Ba yếu tố cốt lõi đang định đoạt việc một shophouse có thể trở thành “cỗ máy sinh tiền” vận hành ngay, hay tài sản tiền tỷ nằm im không tạo dòng tiền.

Chiến lược chọn shophouse đúng

6 năm trước, anh Tuấn Anh xuống tiền mua hai căn shophouse ven biển miền Trung, đặt cược vào viễn cảnh du lịch bùng nổ. Kết quả: chờ 4 năm mới nhận nhà, rồi hơn 1 năm nhìn tài sản tiền tỷ đứng im với biển cho thuê treo dài ngày không một tiếng hỏi. Chi phí vẫn chảy, dòng tiền bằng không. "Gà đẻ trứng vàng" hóa thành tài sản "ngủ quên".

Đây không phải câu chuyện cá biệt. Theo ghi nhận từ nhiều sàn giao dịch, làn sóng cắt lỗ shophouse xuất hiện ở nhiều dự án với cùng một kịch bản: xuống tiền theo quy hoạch, nhưng thiếu điều kiện để vận hành vì hạ tầng dở dang, cư dân chưa về, dòng khách chưa hình thành.

Thực tế, shophouse đúng vị trí, đúng thời điểm có thể sinh lời 8 - 10%/năm theo một số báo cáo từ Savills, CBRE, cao gấp đôi căn hộ thông thường. Nhưng cũng chính loại hình này, nếu chọn sai, tỷ suất thực tế có thể chỉ đạt 1%/năm, tức thấp hơn gửi tiết kiệm tới 6- 7 lần.

Bài học đắt giá khiến anh Tuấn Anh đang định hình lại tiêu chí đầu tư: vị trí, hạ tầng phải mạnh, ưu tiên các shophouse kết nối vào trung tâm dưới 30 phút, tuyệt đối tránh câu chuyện quy hoạch “trên giấy”; tiến độ phải hiện hữu, sắp vận hành ngay; sản phẩm phải linh hoạt khai thác đa mô hình với chất lượng rất cao.

Nếu chọn đúng, shophouse vẫn là sản phẩm “gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư

Vị trí - Sản phẩm - Tiến độ: Công thức “3 trong 1” của Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences

Trên bản đồ đầu tư phía Tây Hà Nội, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences của Sunshine Group đang nổi lên như một trong những dự án hiếm hoi hội tụ đủ ba yếu tố cốt lõi: vị trí - sản phẩm - tiến độ, giúp tài sản không chỉ gia tăng giá trị mà còn đảm bảo khai thác thực tế ngay sau khi bàn giao.

Lợi thế đầu tiên đến từ vị trí - nền tảng quan trọng nhất của mọi mô hình kinh doanh. Dự án kế cận đại lộ Tây Thăng Long - trục huyết mạch kết nối lõi trung tâm với các cực tăng trưởng phía Tây; giữa vành đai 3.5 và 4, có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Từ đây, mất chưa đến 10 phút tới cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát; 15 - 20 phút tới Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia; 25 phút vào khu vực Phố Cổ, 30 phút ra đến sân bay Nội Bài.

Đây chính là tâm điểm của một hệ sinh thái kinh tế sôi động với gần 10 làng nghề truyền thống, 5 khu công nghiệp lớn, hơn 300 cơ sở sản xuất đang hoạt động, gần kề hai đại công viên 200 ha, cùng hàng loạt khu đô thị lớn bảo chứng cho dòng giao thương ổn định, sầm uất phía Tây Thủ đô. Khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe, lưu lượng xe và người sẽ tăng mạnh, tạo dòng người tự nhiên từ các khu công nghiệp, làng nghề, khu đô thị lân cận và cả dòng khách từ trung tâm Hà Nội đổ về.

Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sở hữu vị trí đắc địa trong bản đồ hạ tầng khu Tây

Không dừng ở vị trí, cấu trúc sản phẩm tại dự án được thiết kế theo hướng tối ưu công năng. Các căn shophouse cao 4 - 5 tầng, diện tích sử dụng lên tới gần 600m², mang đến lựa chọn linh hoạt: từ mặt bằng kinh doanh đến văn phòng mini, hay mô hình kinh doanh kết hợp lưu trú - xu hướng đang lên tại các khu đô thị hiện đại.

Nhà phố 4-5 tầng với mặt tiền rộng, trần cao thoáng đãng, hệ thống cửa kính lớn, nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences thuận tiện cho việc giới thiệu và trưng bày sản phẩm

Yếu tố thứ ba - cũng là điểm khác biệt lớn trên thị trường – nằm ở tiến độ. Trong khi nhiều dự án vẫn đang ở giai đoạn triển khai, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences thuộc nhóm hiếm hoi quanh vành đai 3.5 - 4 được đẩy nhanh thi công và dự kiến bàn giao từ quý II năm nay, trùng với thời điểm các trục hạ tầng chính đi vào vận hành. Điều này giúp nhà đầu tư rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi và nhanh chóng đưa tài sản vào khai thác ngay.

Không phát triển trung tâm thương mại, dự án quy hoạch các dãy phố thương mại sầm uất để tối ưu lợi ích cho thương chủ

Trong bối cảnh giá bất động sản khu vực liên tục thiết lập mặt bằng mới, nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences có mức giá từ khoảng 70 triệu/m² diện tích sử dụng được xem là “vùng trũng giá” hiếm hoi, không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng rõ rệt, mà còn gắn liền với nhịp phát triển hạ tầng và quy hoạch dài hạn của Thủ đô, tạo nền tảng bứt phá trong cả khai thác lẫn đầu tư.