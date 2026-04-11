Quảng Ninh yêu cầu thu hồi nợ thuế tại hai dự án 16 nghìn tỷ đồng của FLC

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý dứt điểm những tồn đọng tại 2 dự án lớn của Tập đoàn FLC trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh việc thu hồi các khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng với ngân sách Nhà nước.

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn FLC khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại tại một số dự án trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là yêu cầu rà soát, thu hồi các khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt và các nghĩa vụ tài chính phát sinh tại hai dự án lớn có tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng.

Quần thể Trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long.

Hai dự án được tỉnh yêu cầu tập trung xử lý gồm Quần thể Trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long, cùng Khu đô thị tại phường Cao Xanh, thường được biết đến là FLC Tropical City Ha Long. Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngoài một số nội dung chưa hoàn thành theo kết luận thanh tra, các dự án của FLC còn chậm tiến độ thi công và chưa hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Đối với dự án FLC Hạ Long, tỉnh giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, tham mưu xử lý các nội dung liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư khi đủ điều kiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các văn bản điều chỉnh chủ trương đầu tư đã ban hành để tham mưu đồng bộ thủ tục điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, đồng thời xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án, bảo đảm không để thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước. Cơ quan này cũng phải đôn đốc thu hồi số tiền hoàn trả trữ lượng rừng còn phải nộp hơn 2,89 tỷ đồng và rà soát việc cấp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô biệt thự đã điều chỉnh sang đất nhà ở xã hội.

Dự án FLC Tropical City Ha Long nhiều năm không ra được sổ đỏ.

Cùng với đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát toàn bộ các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch tại dự án FLC Hạ Long, làm rõ các sai sót nếu có và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2026.

Với dự án Khu đô thị tại phường Cao Xanh, tỉnh yêu cầu Tập đoàn FLC tập trung nguồn lực để hoàn thiện dứt điểm hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn dở dang, ưu tiên các tuyến đường chính và tuyến kè. Doanh nghiệp cũng phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan và phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

Quảng Ninh cũng yêu cầu FLC phải bàn giao toàn bộ quỹ đất công tại các dự án ở phường Cao Xanh cho UBND phường quản lý. Sau khi tiếp nhận, UBND phường Cao Xanh có trách nhiệm quản lý và đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, đúng quy định. Song song với đó, chính quyền địa phương được giao công khai tiếp nhận thông tin người dân đã mua nhà, góp vốn tại dự án, tổ chức họp thông báo hướng xử lý, cập nhật tiến độ giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho người mua.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc Thuế tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nghĩa vụ tài chính của FLC tại các dự án, xác định rõ từng khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền phạt và các khoản phát sinh khác, trên cơ sở đó có biện pháp thu hồi theo quy định, hạn chế phát sinh nợ xấu. Đây được xem là yêu cầu trọng tâm của tỉnh trong quá trình xử lý các tồn đọng kéo dài tại hai dự án nghìn tỷ của doanh nghiệp này.

Trước đó, liên quan dự án FLC Tropical City Ha Long, doanh nghiệp từng phải nộp bổ sung gần 100 tỷ đồng, gồm hơn 94,6 tỷ đồng tiền sử dụng đất và hơn 5,2 tỷ đồng tiền chậm nộp sau khi bị xem xét xử lý do chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính.