Second home: Giá trị không chỉ nằm ở căn nhà, mà ở cả vùng sống đáng quay về

Không phải mọi quyết định sở hữu đều bắt đầu từ một công trình. Có những quyết định bắt đầu từ một cảm giác rất khó gọi tên: cảm giác một vùng đất đủ đẹp, đủ thuận và đủ hợp với nhịp sống của những người thân để người ta muốn trở lại nhiều lần.

Giá trị của second home ngày càng được nhìn từ cả một vùng sống, không chỉ từ một căn nhà riêng lẻ

Với second home, điều đó ngày càng rõ hơn. Sau một giai đoạn dài thị trường quen nói về diện tích, thiết kế, nội thất hay tiện ích, người mua hôm nay bắt đầu nhìn rộng hơn. Họ không chỉ hỏi căn nào đẹp, mà hỏi nơi đó nằm trong một vùng sống như thế nào. Có đủ lý do để trở lại mỗi năm không. Có đủ chiều sâu để đi nhiều lần mà không thấy mòn không. Và có đủ khác biệt để trở thành một phần thật sự trong nếp sống của cả nhà không.

Một second home khó ở lại lâu trong tâm trí người mua nếu nó chỉ là một căn nhà đứng riêng lẻ. Nó chỉ thật sự có giá trị khi được đặt vào đúng một vùng sống đáng gắn bó.

Trên trục Đà Nẵng – Hội An, điều này hiện ra khá rõ. Ít nơi nào trong cùng một dải đất lại giữ được nhiều lớp giá trị đến vậy: biển, sông, đô thị di sản, nhịp sống du lịch vừa đủ sôi động và những khoảng lặng đủ dài để người ta thở chậm lại. Ở đây, giá trị không chỉ nằm ở mặt biển hay một công trình nghỉ dưỡng đẹp. Giá trị nằm ở khả năng cả nhà có thể ở một nơi, nhưng sống cùng cả một vùng.

Buổi sáng có thể là biển. Chiều có thể là phố cổ. Một ngày khác là sông nước, là con đường ngắn đủ để người lớn tuổi không mệt, trẻ nhỏ không chán, còn người lớn không thấy mọi thứ bị xé vụn bởi di chuyển. Sự liền mạch ấy tạo nên giá trị hữu hạn của một vùng second home. Không quá ồn ào như một điểm du lịch chỉ để đến một lần cho biết. Cũng không quá tĩnh đến mức thiếu sinh khí. Nó đủ sống, đủ đẹp và đủ sâu để những lần trở lại vẫn còn ý nghĩa.

Điều giữ chân một second home không chỉ là công trình, mà là nhịp sống khiến người ta muốn trở lại nhiều lần.

Vì thế, khi nói về second home ở giai đoạn này, câu chuyện không còn chỉ là “mua được một căn ở đâu”. Nó dần thành một câu hỏi khác: mình có đang chọn đúng một vùng để gắn vào nhịp sống của gia đình hay không.

Đó là một thay đổi quan trọng. Khi mặt bằng giá ngày càng cao, người mua sẽ không dễ bỏ ra một khoản lớn chỉ để giữ một tài sản đẹp nhưng đứng tách khỏi vùng sống. Điều họ tìm kiếm ngày càng rõ hơn là một nơi có sức sống thật, có độ hiếm thật và có khả năng nuôi dưỡng những lần trở lại thật. Nói cách khác, thứ họ muốn giữ không chỉ là một tài sản, mà là quyền chạm vào một vùng sống đủ đáng giá để trở thành thói quen của cả nhà.

Từ cách nhìn ấy, thị trường bắt đầu dành sự chú ý cho những cấu trúc sở hữu theo thời gian sử dụng rõ hơn, trong đó có Second-Home Fixed-Week. Điều mô hình này gợi mở không chỉ là một cách tham gia gọn hơn về cấu trúc, mà còn là một cách tiếp cận sát hơn với giá trị vùng. Người mua không nhất thiết phải nắm trọn toàn bộ một bất động sản theo lối truyền thống để giữ cho mình một nhịp trở lại ổn định. Trong nhiều trường hợp, điều quan trọng hơn là có một khoảng thời gian đủ rõ, đủ đều và đủ riêng tại đúng nơi chốn mà mình thực sự muốn gắn bó.

Nhìn theo hướng đó, Second-Home Fixed-Week không làm second home nhỏ đi. Ngược lại, nó làm rõ hơn đâu mới là phần giá trị cốt lõi. Không phải giữ cho đủ, mà là giữ đúng nơi mình muốn trở lại. Không phải sở hữu thật nhiều, mà là chạm được vào đúng vùng sống khiến các thế hệ muốn lui tới năm này qua năm khác.

Với Đà Nẵng – Hội An, logic ấy càng dễ hiểu. Đây không phải dạng điểm đến chỉ dựa vào một mùa đẹp hay một trào lưu ngắn hạn. Sức hút của vùng này đến từ sự kết hợp khó thay thế giữa cảnh quan, văn hóa, nhịp sống và khả năng hồi lại năng lượng. Một second home đặt trong vùng như vậy vì thế mang ý nghĩa khác: nó không chỉ là chỗ ở, mà là một điểm neo để cả nhà tìm lại một phần đời sống mình muốn giữ lâu dài.

Một second home bền hơn khi trở thành điểm hẹn tự nhiên cho nhiều thế hệ trong gia đình

Trên thực tế, một số định hướng phát triển mới trên trục này, trong đó có The An Wellness Residences hay The An Ocean Wellness, đang cho thấy khá rõ cách second home được đọc lại từ góc độ vùng sống, wellness và nhu cầu sử dụng thực. Ở đó, câu chuyện không dừng ở một sản phẩm nghỉ dưỡng, mà tiến gần hơn đến việc tổ chức lại mối quan hệ giữa con người và nơi chốn.

Sau cùng, giá trị bền nhất của second home có lẽ chưa bao giờ nằm trọn ở cảm giác mình sở hữu một căn nhà. Nó nằm ở việc cả nhà có tìm thấy một vùng sống đủ hợp để chuyện trở lại trở thành một phần tự nhiên của đời sống hay không.

Trong một thị trường chín hơn, thứ người ta giữ lại sau cùng không chỉ là một căn nhà đẹp, mà là một vùng sống đủ hợp để năm nào cũng muốn trở lại.