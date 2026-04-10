'Cháy' tour du lịch dịp 30/4, đi nước ngoài rẻ hơn nội địa

TPO - Một số doanh nghiệp lữ hành lớn chia sẻ đã bán hết tour du lịch 30/4 từ tháng 3. Trong khi đó, du lịch Bình Biên - Mông Tự - Hà Khẩu - Đại Lý - Côn Minh (Trung Quốc) có giá từ 3,6 - 8,6 triệu đồng/khách, tùy tuyến. Đây là mức giá gây bất ngờ, thậm chí còn thấp hơn nhiều tour nội địa.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam khai mạc sáng 10/4 tại Hà Nội. Đây là cơ hội để người dân tiếp cận nhiều tour du lịch hấp dẫn, đa dạng, giá cả phải chăng trước kỳ nghỉ lễ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) - khẳng định, năm 2025 du lịch là một điểm sáng nổi bật, phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Việt Hùng.

Thứ trưởng Hồ An Phong tin tưởng hội chợ với nhiều hoạt động phong phú sẽ là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động, các hãng hàng không đang điều hành khai thác linh hoạt để thích ứng.

Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng duy trì ổn định mạng bay nhằm bảo đảm kết nối vận tải phục vụ du lịch và giao thương, đồng thời sẵn sàng bổ sung chuyến bay khi nhu cầu tăng cao. Dịp cao điểm du lịch Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây, hãng dự kiến cung cấp hơn 1,1 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng hơn 15% so với cùng kỳ, góp phần kích cầu du lịch.

Theo ghi nhận tại hội chợ, trong bối cảnh chi phí vận hành du lịch có nhiều biến động, doanh nghiệp chủ động tối ưu hệ thống và làm việc với các đối tác để duy trì mức giá cạnh tranh.

Du khách săn tour giá rẻ tại hội chợ.

Ông Nguyễn Công Hoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Flamingo Redtours - chia sẻ: “Chúng tôi một mặt đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán lượng khách theo đoàn phù hợp, tăng cường hợp tác để tối ưu nguồn lực, mặt khác xây dựng các sản phẩm hợp với xu hướng và thị hiếu của khách hàng”.

Doanh nghiệp lữ hành lớn cũng chia sẻ về tình hình bán tour dịp cao điểm nghỉ lễ và nhận định xu hướng du lịch của phần lớn du khách nội địa trong thời gian sắp tới.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing Công ty du lịch BestPrice - cho biết doanh nghiệp này đã bán hết tour du lịch dịp 30/4 từ giai đoạn cuối tháng 3. Ông Tú cũng nói thêm, các tour nội địa đi đường bộ, thời gian ngắn chịu tác động từ giá nhiên liệu nhưng mức tăng không lớn nhờ có thể tối ưu chi phí xe và dịch vụ mặt đất. Trong khi đó, các tour đường dài hoặc tour quốc tế phụ thuộc nhiều vào vé máy bay chịu áp lực chi phí lớn hơn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm.

"Dịp nghỉ lễ, du khách ưu tiên tour ngắn ngày, di chuyển bằng ô tô. Du lịch 30/4-1/5 vẫn chủ yếu ghi nhận số lượng lớn khách đi biển, một số điểm đến phổ biến được lựa chọn là Đà Nẵng, Phú Quốc", ông Tú nói.

Trước cao điểm nghỉ lễ, Công ty du lịch BestPrice cũng đối mặt với khó khăn chung khi chiến sự ở Trung Đông diễn biến phức tạp, nhiều nhóm khách nước ngoài không thể sang Việt Nam. Công ty phải làm việc với các đối tác để có giải pháp dời lịch phù hợp.

Tour Trung Đông ngưng trệ, chuyển hướng du lịch Đông Bắc Á

Ông Trần Phong - lãnh đạo cấp cao của Vietluxtour - chia sẻ với PV Tiền Phong một số khó khăn khi tình hình chiến sự ở Trung Đông leo thang.

"Chiến sự khiến giá dịch vụ du lịch bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi tìm mọi cách thương thảo với đối tác. Hiện gặp khó ở chi phí vé máy bay. Nhiều khách hiểu tình hình và sẵn sàng chia sẻ với doanh nghiệp. Hiện Vietluxtour đã dừng hết tour Trung Đông vì quá rủi ro, tour châu Âu cũng bị ảnh hưởng theo. Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung vào các tuyến Đông Nam Á và Bắc Á", ông Phong nói.

Nhiều doanh nghiệp dừng toàn bộ tour Trung Đông, chuyển hướng tập trung vào thị trường Đông Bắc Á.

Theo khảo sát, nổi bật nhất là chùm tour Trung Quốc đường bộ đa dạng tuyến điểm, hành trình thuận tiện từ 4-5 ngày, phù hợp cho những du khách nhạy cảm về giá nhưng vẫn muốn trải nghiệm những hành trình độc đáo. Tuyến điểm Bình Biên - Mông Tự - Hà Khẩu - Đại Lý - Côn Minh có giá từ 3,6 - 8,6 triệu đồng/khách, tuỳ tuyến. Đây là mức giá gây bất ngờ, thậm chí còn thấp hơn nhiều tour nội địa.