Khám phá vẻ đẹp Isan - Càng hiểu, càng yêu Thái Lan

Đến Isan, du khách sẽ khám phá một Thái Lan rất khác: Chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc, càng đi càng hiểu, càng yêu Thái Lan.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (1976–2026) - một hành trình gắn kết không chỉ trên phương diện chính trị, kinh tế, mà còn là những điểm chạm sâu sắc về văn hóa và con người.

Trong dòng chảy kết nối ấy, cung đường Đông Bắc Thái Lan (Isan) dọc theo sông Mekong mở ra một góc nhìn khác về Thái Lan - chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc.

Từ những cộng đồng mang dấu ấn Việt tại Nakhon Phanom, đến thiên nhiên nguyên sơ của Bueng Kan, hành trình Isan không chỉ là chuyến đi khám phá, mà là hành trình để lắng lại, để chạm và để được chữa lành.

Nakhon Phanom – nơi câu chuyện Việt Nam tiếp tục được kể trên đất Thái

Nằm yên bình bên dòng Mekong, Nakhon Phanom mang trong mình một lớp ký ức đặc biệt - nơi cộng đồng người Việt đã sinh sống qua nhiều thế hệ, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này.

Tại khu vực Vietnamese Memorial Clock Tower, dấu ấn Việt hiện diện rõ nét trong kiến trúc, nhịp sống và những câu chuyện được truyền lại theo thời gian, trở thành minh chứng cho một lịch sử gắn bó bền chặt.

Một điểm dừng chân đầy ý nghĩa là Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Thái Lan, như biểu tượng cho mối liên kết lịch sử giữa hai quốc gia.

Nhịp sống tại Nakhon Phanom trôi chậm theo dòng Mekong - và chính sự chậm rãi ấy lại tạo nên sức hút rất riêng, khi buổi sáng bắt đầu bằng nghi lễ dâng bát tại Wat Maha That Prathat Nakhon trong ánh bình minh tĩnh lặng, tiếp nối là hành trình đạp xe dọc bờ sông, ghé qua Dinh Thống đốc cũ (Old Governor’s Residence), Nhà thờ Thánh Anna Nong Saeng, Thư viện Quốc gia và những bức tranh tường sống động ven sông; biểu tượng của thành phố - Phaya Sri Satta Nakarat - không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi người dân gửi gắm niềm tin tâm linh gắn liền với dòng Mekong. Khi chiều buông, bữa tối bên sông hoặc trên du thuyền xuôi dòng Mekong — ranh giới tự nhiên giữa Thái Lan và Lào - mang đến những khoảnh khắc lắng đọng khi hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước, và vào dịp cuối tuần, khu vực Tháp Đồng Hồ trở nên nhộn nhịp với chợ đêm địa phương.

Tại Wat Phra That Phanom Woramahawihan, ngôi chùa linh thiêng bậc nhất của tỉnh, lễ hội Phra That Phanom diễn ra hàng năm thu hút hàng ngàn tín đồ, trong đó có nhiều người dân Lào vượt sông Mekong bằng thuyền để tham gia nghi lễ, tạo nên một bức tranh sống động về sự kết nối văn hóa - tín ngưỡng không biên giới trong tiểu vùng Mekong.

Không dừng lại ở đó, du lịch cộng đồng tại Ban Tha Kho mang đến những trải nghiệm chân thực và giàu cảm xúc: từ việc cùng người dân chuẩn bị đồ cúng dường cho nghi lễ buổi sáng, tham gia nghi thức Baci (Bai Sri Su Khwan) - nghi lễ gọi vía mang ý nghĩa gắn kết tinh thần và cầu chúc bình an - đến việc cùng nấu các món ăn Isan, chia sẻ bữa cơm và hòa mình vào điệu múa Ram Wong truyền thống. Ở đây, du khách không còn là người xa lạ mà được chào đón như người thân trở về, và khi rời đi, điều đọng lại không chỉ là kỷ niệm mà còn là cảm giác lưu luyến như vừa rời xa một mái nhà quen thuộc.

Bueng Kan – vẻ đẹp “unseen” đánh thức mọi giác quan

Nếu Nakhon Phanom là nơi của ký ức và sự kết nối, thì Bueng Kan lại mở ra một hành trình khám phá thiên nhiên nguyên sơ - nơi con người được đặt mình trước sự rộng lớn của đất trời.

Nổi bật là Hin Sam Wan- kỳ quan đá giữa rừng già, nơi ba khối đá khổng lồ vươn mình ra không trung như hình ảnh một gia đình cá voi.

Từ “lưng cá voi”, phóng tầm mắt ra biên giới Lào, khung cảnh mở ra là biển mây và những tán rừng bất tận, mang lại cảm giác vừa choáng ngợp vừa tĩnh tại. Ở đó, con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng cũng đồng thời tìm thấy một dạng tự do - khi tạm rời xa những ồn ào thường nhật để hòa mình vào không gian rộng lớn và nguyên sơ. Đây chính là một trong những hình ảnh tiêu biểu của “Unseen Thailand” - vẻ đẹp chưa bị khai phá quá mức, vẫn giữ được sự thuần khiết vốn có.

Nếu Hin Sam Wan là nơi để chiêm ngưỡng, thì Wat Phu Tok lại là hành trình để trải nghiệm và vượt qua chính mình. Những lối đi gỗ men theo vách núi, được dựng hoàn toàn thủ công bởi các nhà sư và người dân, tạo nên một con đường vừa mộc mạc vừa thử thách. Hành trình chinh phục từng tầng cao không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và can đảm, mà còn mang tính thiền định - khi mỗi bước chân trở thành một nhịp chậm để con người đối diện với chính mình. Càng lên cao, không gian càng rộng mở, gió càng mạnh, nhưng tâm trí lại dần trở nên tĩnh lặng.

Khi ngày dần khép lại, hồ Bueng Khong Long mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác — chậm rãi và nhẹ nhàng. Một bữa tối bên hồ, ngắm hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng, là cách trọn vẹn để kết thúc hành trình trong sự an yên.

Ẩm thực Isan: Hương vị của sự giản dị và kết nối

Ẩm thực Isan mang đậm tinh thần địa phương: mộc mạc, đậm đà và giàu cảm xúc, với bản sắc được định hình qua sự kết hợp rõ nét giữa chua – cay – mặn.

Thực khách khó lòng quên được những miếng thịt nướng thơm lừng ăn kèm xôi dẻo, chấm cùng Jaew Bong Pla Ra Suk - loại nước sốt cay từ mắm cá lên men đã nấu chín, đậm vị và dậy hương đặc trưng. Bên cạnh đó, Pla Chon Neung Jaew mang đến vị thanh ngọt của cá lóc hấp, hòa quyện cùng nước chấm Jaew cay chua mặn; Pla Som Tod lại gây ấn tượng với lớp cá lên men chiên giòn, chua nhẹ đầy lôi cuốn; trong khi Sai Krok Isan - xúc xích lên men tự nhiên - là món ăn đường phố quen thuộc nhưng không kém phần đặc sắc.

Nếu Laab Pla hấp dẫn bởi vị chua cay, thơm mùi gạo rang và rau thơm, thì Kaeng Nor Mai lại mang đến sự cân bằng với vị canh măng đậm đà, dậy hương rau rừng.

Tại Isan, ẩm thực vượt xa khỏi định nghĩa về món ăn thông thường; đó là nhịp cầu kết nối cộng đồng, là cách người dân bản địa mở lòng đón chào du khách bằng sự chân thành, biến mỗi bữa cơm thành một trải nghiệm "chữa lành" đầy ấm áp.

Một Thái Lan mới – Nơi ký ức trở thành điều quý giá nhất

Thông điệp “Càng hiểu, càng yêu” không đơn thuần là một lời mời gọi du lịch thông thường. Đó là lời gợi mở để mỗi du khách tự mình khám phá một Thái Lan sâu sắc hơn — một vùng đất mà mỗi trải nghiệm, dù là nhỏ nhất, cũng đều mang lại những rung cảm chân thật nhất.

Trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Thái, hành trình đến với xứ sở Chùa Vàng giờ đây không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mà là một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa ký ức, văn hóa và tình người.

Để rồi khi rời đi, ta chợt nhận ra rằng: Thứ “xa xỉ” nhất của du lịch ngày nay không phải là những điểm đến hào nhoáng hay nơi lưu trú đắt tiền, mà chính là những cảm xúc ấm áp và sự an yên trong tâm hồn mà bạn mang về trong hành trang của mình.

