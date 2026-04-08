Liên minh Du lịch – Y tế Việt Nam chính thức ra mắt

Ngày 7/4 tại Hà Nội, Liên minh Du lịch – Y tế Việt Nam (VMTA) chính thức ra mắt, quy tụ các đơn vị y tế, du lịch, tài chính và công nghệ, đặt mục tiêu phát triển mô hình liên kết, nâng năng lực cạnh tranh và thu hút 1-2 triệu lượt khách.

Liên minh đặt ra sứ mệnh trọng tâm gồm: Tích hợp và phát huy hiệu quả các nguồn lực quốc gia; chuẩn hóa dịch vụ du lịch y tế theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng hành trình bệnh nhân liền mạch, minh bạch và cá nhân hóa; thúc đẩy hệ sinh thái số; đồng thời nâng cao vị thế du lịch y tế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Trong đó, công nghệ đóng vai trò trụ cột, đảm nhiệm chức năng kết nối toàn diện các thành phần trong hệ sinh thái, đảm bảo dòng chảy dữ liệu thông suốt và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Việt - đại diện VMTA chia sẻ về một số mục tiêu của Liên minh đến năm 2030. Theo đó, sẽ xây dựng mạng lưới du lịch y tế tích hợp các công ty du lịch, lữ hành, lưu trú và đặc biệt là các cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế; bổ sung 1-2 triệu lượt khách du lịch y tế đến Việt Nam; tăng thời gian lưu trú từ 7–8 đêm lên 15–30 đêm; tạo doanh thu 3-5 tỷ USD/năm; 100% giao dịch trên nền tảng số và định vị Việt Nam là điểm đến hàng đầu trong các lĩnh vực trọng điểm.

Liên minh có sự tham gia của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) với vai trò thành viên sáng lập và đối tác tài chính. Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà nhấn mạnh, việc SHB đồng hành cùng Liên minh không chỉ dừng lại ở cung cấp các giải pháp tài chính, mà còn hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái du lịch y tế hiện đại, thông minh và bền vững.

Chúng tôi xác định vai trò của SHB trong Liên minh là một đối tác tài chính – công nghệ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong hệ sinh thái du lịch y tế. Thông qua các giải pháp thanh toán số, bảo lãnh viện phí, tài chính tích hợp và nền tảng số hóa dịch vụ, SHB kỳ vọng cùng các đối tác xây dựng một hành trình trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và minh bạch cho người dân, du khách và doanh nghiệp, đồng hành thực thi chiến lược chuyển đổi số quốc gia", Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ.

Ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho biết thế mạnh lớn của ngành y tế Việt Nam là trình độ chuyên môn. Hiện Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như ghép tim, ghép phổi, ghép gan… với năng lực không thua kém các nước phát triển.

Không chỉ vậy, hệ thống cơ sở vật chất cũng ngày càng được nâng cấp, nhiều bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

"Nếu du lịch có khách sạn 5 sao thì ngành y tế cũng đã hình thành các "bệnh viện 5 sao", với chất lượng dịch vụ và trình độ chuyên môn tiệm cận quốc tế", ông Đức nói.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - cho biết du lịch y tế không chỉ dừng lại ở chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh mà còn là trải nghiệm văn hóa, du lịch. Đây là nhu cầu thiết yếu, xu hướng tiêu dùng của người dân.

Trên thế giới, ngành du lịch y tế tạo nên hàng tỉ USD mỗi năm. Nên với nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng với thế mạnh về kinh nghiệm và chuyên môn y tế, dịch vụ du lịch - y tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Về du lịch, Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện. Đây là thế mạnh của chúng ta. Năm 2025, hơn 20 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam.