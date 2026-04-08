Đề xuất chính sách 'biệt đãi' hãng bay quốc tế đến Long Thành

TPO - Nhằm đưa Long Thành trở thành điểm trung chuyển hàng không năng động, cơ quan chức năng đang lấy ý kiến về việc áp dụng chính sách giảm 50% phí cất hạ cánh cho các hãng bay quốc tế.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các tổ chức liên quan về dự thảo quy định mới về quản lý giá dịch vụ hàng không, nhằm tháo gỡ vướng mắc thực tiễn và hoàn thiện hành lang pháp lý.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là đề xuất giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh (CHC) đối với các hãng hàng không mở chuyến bay quốc tế thường lệ đến sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ưu đãi này sẽ được áp dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày sân bay chính thức đi vào vận hành.

Để được hưởng mức giá kích cầu này, hãng bay phải cam kết duy trì hoạt động liên tục tối thiểu 12 tháng. Tuy nhiên, chính sách không áp dụng cho những hãng hàng không đã khai thác tại Tân Sơn Nhất trong vòng một năm trước thời điểm Long Thành mở cửa.

Những sân bay mới chuẩn bị hoạt động khác trên cả nước cũng sẽ được áp dụng chính sách giảm 50% giá dịch vụ tương tự nhằm tạo động lực thu hút đầu tư khai thác. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đa số các doanh nghiệp đều bày tỏ sự đồng thuận cao với định hướng này. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đơn vị cung cấp và người sử dụng dịch vụ.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Các chính sách ưu đãi giá được ban hành chỉ là bước khởi đầu trong chiến lược tổng thể nhằm đưa Long Thành trở thành hình mẫu về hạ tầng hàng không hiện đại, bền vững và thông minh.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2015, với tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD. Sân bay được quy hoạch trên diện tích gần 5.000 ha tại Đồng Nai và chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (2021 - 2026), dự án triển khai trên diện tích 1.810 ha, xây dựng một đường băng và một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách mỗi năm, tổng vốn đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng (khoảng 4,6 tỷ USD). Cuối năm 2025, sân bay đón chuyến bay thương mại đầu tiên; dự kiến cuối năm nay chính thức đưa vào vận hành khai thác.

Giai đoạn 2 (2030 - 2035) sẽ xây dựng thêm một đường băng song song và nhà ga hành khách thứ hai, nâng công suất lên 50 triệu khách mỗi năm.

Giai đoạn 3 (2035 - 2045) hoàn thiện toàn bộ hạng mục còn lại để đạt công suất cuối cùng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành, sân bay có 4 đường băng và 4 nhà ga hành khách.

Theo định hướng của Bộ Xây dựng, Long Thành sẽ khai thác song song với sân bay Tân Sơn Nhất theo mô hình “cặp cảng quốc tế”. Long Thành dự kiến đảm nhận khoảng 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa; Tân Sơn Nhất chủ yếu khai thác các đường bay ngắn trong khu vực.