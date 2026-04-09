Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hồ nước ngọt lớn nhất Thanh Hóa gọi vốn 32.000 tỷ đồng

Phạm Trường

TPO - Với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, hồ Yên Mỹ - hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, đứng trước cơ hội bứt phá du lịch khi được kêu gọi đầu tư dự án sinh thái quy mô 32.000 tỷ đồng.

Clip: Khung cảnh hoang sơ ở hồ Yên Mỹ.
Hồ Yên Mỹ có diện tích khoảng 2.800 ha, trải dài qua các xã Công Chính, Thanh Kỳ và phường Trúc Lâm (tỉnh Thanh Hóa). Nằm giữa vùng đồi núi phía tây nam, hồ nước ngọt này được bao bọc bởi các dãy núi cao ở ba phía, xen kẽ là những cánh rừng xanh và thung lũng tự nhiên.
Sự kết hợp giữa mặt nước rộng lớn và địa hình núi đồi tạo nên nhiều eo hồ, bán đảo và đảo nhỏ. Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực hiện lên như một bức tranh thủy mặc, nơi thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn.
Điểm nhấn nổi bật là cầu Yên Mỹ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông bắc qua hồ Yên Mỹ. Điều này góp phần tôn lên vẻ đẹp hài hòa giữa công trình hiện đại và thiên nhiên hoang sơ.
Sự kết hợp giữa mặt nước rộng lớn và địa hình núi đồi tạo nên nhiều eo hồ, bán đảo và đảo nhỏ. Nhìn từ trên cao, toàn bộ khu vực hiện lên như một bức tranh thủy mặc, nơi thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn.
Quanh hồ, các hộ dân sản xuất nông nghiệp càng tạo nên khung cảnh yên bình, hấp dẫn du khách trải nghiệm tại hồ Yên Mỹ.
Đại diện UBND xã Công Chính cho biết, hồ Yên Mỹ có lợi thế lớn về cảnh quan và khí hậu, rất phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hoạt động du lịch tại đây chủ yếu mang tính tự phát, chưa có đầu tư bài bản để tạo ra giá trị kinh tế tương xứng.
Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa dự án khu sinh thái hồ Yên Mỹ vào danh mục kêu gọi đầu tư, với tổng vốn dự kiến khoảng 32.000 tỷ đồng trên quy mô 1.660 ha. Dự án đang trong giai đoạn lập quy hoạch phân khu, dự kiến triển khai từ năm 2028 đến 2030, do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm đầu mối thực hiện.
Phạm Trường
#Hồ Yên Mỹ #du lịch sinh thái #Thanh Hóa #khu sinh thái #đầu tư #du lịch nghỉ dưỡng

Xem thêm

Cùng chuyên mục