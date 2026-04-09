Hồ nước ngọt lớn nhất Thanh Hóa gọi vốn 32.000 tỷ đồng

TPO - Với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ, hồ Yên Mỹ - hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, đứng trước cơ hội bứt phá du lịch khi được kêu gọi đầu tư dự án sinh thái quy mô 32.000 tỷ đồng.
Mới đây, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đưa dự án khu sinh thái hồ Yên Mỹ vào danh mục kêu gọi đầu tư, với tổng vốn dự kiến khoảng 32.000 tỷ đồng trên quy mô 1.660 ha. Dự án đang trong giai đoạn lập quy hoạch phân khu, dự kiến triển khai từ năm 2028 đến 2030, do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm đầu mối thực hiện.