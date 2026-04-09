Novotel Nha Trang – Điểm đến MICE mùa hè, nơi hội họp hòa nhịp cùng thiên nhiên phố biển

Tọa lạc tại vị trí vàng ngay phố biển đường Trần Phú, sát bên biểu tượng Tháp Trầm Hương, Novotel Nha Trang mang đến một góc nhìn mới cho MICE hiện đại: nơi những cuộc họp nghiêm túc có thể song hành cùng cảm hứng từ biển xanh, nắng vàng và hướng đến những giá trị phát triển bền vững lâu dài.

Với 100% phòng nghỉ hướng biển, mỗi khách tham dự MICE tại Novotel Nha Trang đều được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp khoáng đạt của vịnh Nha Trang. Không gian lưu trú không chỉ đơn thuần là nơi nghỉ ngơi, mà trở thành một phần quan trọng của tổng thể trải nghiệm sự kiện, nơi những khoảnh khắc yên tĩnh bên ban công, ngắm biển và hít thở không khí mặn mòi giúp tái tạo năng lượng sau những giờ họp tập trung.

Bên cạnh đó, chúng tôi có thể kết hợp hội họp với team building bãi biển ngay trước khách sạn cho phép các doanh nghiệp xây dựng những hoạt động gắn kết đội nhóm, từ vận động nhẹ nhàng đến các thử thách tập thể quy mô vừa. Đây là yếu tố giúp chương trình MICE không còn giới hạn trong phòng họp, mà trở thành một hành trình trải nghiệm trọn vẹn, khơi gợi tinh thần đồng đội và năng lượng tích cực.

Khác với những không gian hội nghị khép kín thường thấy, sảnh họp tại Novotel Nha Trang được thiết kế để ánh sáng tự nhiên và thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm. Không gian đa dạng, linh hoạt trong bố trí cho phép tổ chức nhiều loại hình sự kiện – từ hội nghị, hội thảo chuyên sâu đến các buổi gặp gỡ mang tính kết nối. Đặc biệt, không gian có thể kết hợp tiệc hồ bơi, tạo nên những buổi networking, gala dinner hay cocktail party mang sắc thái mùa hè đầy cảm hứng, khác biệt so với những mô hình MICE truyền thống.

Không chỉ chú trọng phòng họp, chúng tôi dành nhiều tâm huyết cho khu vực sảnh chờ tea break với trần cao, không gian rộng và thoáng. Đây là nơi các khoảnh khắc chuyển tiếp trong sự kiện trở nên ý nghĩa, nơi những cuộc trò chuyện ngắn, những kết nối tự nhiên hay bữa tea break nhẹ nhàng có thể mở ra những ý tưởng mới, những kết nối giá trị cho doanh nghiệp.

Ẩm thực đóng vai trò quan trọng trong thành công của một sự kiện MICE. Tại Novotel Nha Trang, thực đơn không chỉ phong phú về lựa chọn mà còn được thiết kế nâng cấp linh hoạt theo từng nhu cầu khách hàng, từ món ăn nhẹ cho hội thảo, buffet cho hội nghị lớn đến tiệc riêng mang dấu ấn cá nhân của doanh nghiệp. Sự linh hoạt này giúp mỗi sự kiện trở nên “đo ni đóng giày”, phù hợp với mục tiêu và ngân sách khác nhau.

Song hành với trải nghiệm, Novotel Nha Trang đặt trọng tâm vào MICE bền vững thông qua các giải pháp cụ thể: tổ chức họp không nhựa, tối ưu năng lượng và xây dựng thực đơn sử dụng nguyên liệu địa phương theo mùa. Đây không chỉ là cam kết đối với môi trường, mà còn là cách khách sạn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, giúp mỗi sự kiện doanh nghiệp trở thành một phần của hành trình phát triển bền vững cùng địa phương.

