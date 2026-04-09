Du lịch Việt Nam chạy nhanh nhưng chưa... thông minh

TPO - Ông Phạm Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch xanh Việt Nam - chỉ ra vấn đề lớn nhất hiện nay không phải thiếu khách mà là thiếu năng suất. Ngành du lịch đang chạy nhanh nhưng chưa chạy thông minh. Vì thế, AI được xem là đòn bẩy giúp tối ưu vận hành, ứng dụng AI giúp một nhân sự làm du lịch đảm nhiệm khối lượng công việc tương đương 3-5 người.

Sáng 9/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức tọa đàm Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững.

Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam - cho biết, năm 2025 du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Kết quả đó cho thấy sức phục hồi tích cực của ngành, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới. Nếu muốn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, cạnh tranh tốt hơn, du lịch Việt Nam phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và quản trị thông minh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình.

"Chuyển đổi số vì vậy không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn đối với cả cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, địa phương, điểm đến và từng doanh nghiệp du lịch", ông Bình nói.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - nhận định vị thế ngày càng cao của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Theo ông Thủy, ngành du lịch cần tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững. AI đang hiện diện ở hầu hết các khâu của ngành du lịch, từ phân tích hành vi du khách, dự báo thị trường đến hỗ trợ điều hành.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

AI cũng hỗ trợ cơ quan quản lý dự báo nhu cầu, điều tiết dòng khách và giảm quá tải tại các điểm đến. Nhờ xử lý dữ liệu theo thời gian thực, cơ quan quản lý có thể biết khu vực nào đang đông khách, thời điểm nào có nguy cơ ùn tắc để đưa ra phương án điều phối.

Nhiều nước đã ứng dụng AI để điều tiết giao thông, điều chỉnh phương tiện công cộng theo lưu lượng khách. Đây là kinh nghiệm Việt Nam có thể nghiên cứu để áp dụng.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi kép, kết hợp giữa ứng dụng công nghệ số và định hướng tăng trưởng xanh, hình thành hệ sinh thái du lịch số quốc gia. Trong đó, các đại biểu có chung nhận định: AI phải trở thành công nghệ lõi; du lịch gắn với tăng trưởng, chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp.

TPHCM ứng dụng công nghệ vào việc tham quan bảo tàng. Ảnh: Hoàng Tuyết.

Ông Phạm Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch xanh Việt Nam - chỉ ra vấn đề lớn nhất hiện nay không phải thiếu khách mà là thiếu năng suất. Ngành du lịch đang chạy nhanh nhưng chưa chạy thông minh. Vì thế, AI được xem là đòn bẩy giúp tối ưu vận hành, ứng dụng AI giúp một nhân sự làm du lịch đảm nhiệm khối lượng công việc tương đương 3-5 người. AI cho phép đo lường và tối ưu hóa từng khâu vận hành, từ lịch trình, phương tiện đến tiêu thụ năng lượng để giảm phát thải và lãng phí.

Đại diện Viện Kinh tế du lịch nhận định, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để kiểm soát tải lượng khách, giảm áp lực lên tài nguyên và giảm quá tải điểm đến. Từ đó, đơn vị này kết luận chuyển đổi số và AI là điều kiện tiên quyết để bứt phá và cạnh tranh toàn cầu. Đây không chỉ là cơ hội mà là yêu cầu bắt buộc. Câu hỏi hành động không phải là "có chuyển đổi hay không" mà là "nhanh đến đâu, sâu đến mức nào và hiệu quả ra sao".