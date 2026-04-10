Tay vợt pickleball số 4 thế giới trải nghiệm điều 'không thể tin nổi' ở Việt Nam

Ngọc Ánh
TPO - Theo những hình ảnh và video mà tay vợt pickleball nổi tiếng thế giới Christian Alshon đăng tải, anh thực sự thích thú với những trải nghiệm ở Việt Nam.

Tới Việt Nam tham dự một giải đấu hồi đầu tháng 4, tranh thủ lúc rảnh rỗi, tay vợt pickleball quốc tế Christian Alshon có dịp thăm thú nhiều điểm du lịch. Gần một tuần qua, Christian Alshon liên tục đăng tải hình ảnh tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Hoàng thành Thăng Long, Nhà thờ Lớn, phố cổ Hà Nội, chùa Trấn Quốc, Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội), địa đạo Củ Chi (TPHCM).

Ở Ba Vì, tay vợt hào hứng chia sẻ: "Tôi thấy sân chơi pickleball ở Vườn quốc gia Ba Vì. Tôi biết mình không nên ngạc nhiên nữa vì pickleball giờ đã có mặt ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam".

Christian Alshon khám phá Củ Chi. Ảnh: FBNV.

Khi tham quan Hoàng thành Thăng Long, Christian Alshon ngạc nhiên khi thấy một sân pickleball nhỏ ngay gần khu vực tham quan. "Tôi đang ở trung tâm của Hoàng thành Thăng Long - vốn là điểm đến nổi tiếng, được du khách từ khắp nơi trên thế giới tới tìm hiểu, ngay gần đó là một sân pickleball. Ai mà tin nổi lại có sân tập ở đây", anh nói.

Hành trình khám phá tiếp theo của tay vợt người Mỹ là trải nghiệm đi bộ gần Nhà thờ Lớn. Theo những hình ảnh và video mà Christian Alshon đăng tải, anh thực sự thích thú với không khí náo nhiệt và sẵn sàng hòa vào dòng người đi bộ tấp nập.

Christian Alshon ở Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: FBNV.

Tiếp tục hành trình đến TPHCM, Christian Alshon ghé thăm Bến Thành và địa đạo Củ Chi. Anh thử chui hầm, bắn súng AK47, thưởng thức sắn luộc và uống nước chè. Tay vợt khẳng định đây là những trải nghiệm "không thể tin nổi". Tổng kết lại chuyến đi, Christian Alshon bày tỏ: "Thật tuyệt vời khi thấy môn pickleball phổ biến đến vậy ở Việt Nam. Ngày cuối cùng của tôi ở Việt Nam thật sự rất đáng nhớ, cảm ơn mọi người vì trải nghiệm và sự hiếu khách. Tôi rất mong được quay lại trong tương lai".

Bài đăng gần nhất của Christian Alshon với những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tham quan địa đạo Củ Chi thu hút gần 4.000 lượt thích. Nhiều người Việt để lại bình luận tích cực như: "Cảm ơn bạn đến Việt Nam trải nghiệm pickleball, văn hoá, ẩm thực, con người tại Việt Nam - một kỷ niệm thú vị trong đời"; "Bạn thật là thân thiện, chúc bạn có trải nghiệm vui vẻ".

Christian Alshon thi đấu ở Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Christian Alshon sinh ra tại Florida (Mỹ). Trước khi chuyển sang pickleball, anh từng là một tay vợt tennis tài năng. Christian Alshon hiện là một trong những vận động viên pickleball hàng đầu thế giới, thường xuyên nằm trong top 4-5 tay vợt đơn nam theo hệ thống PPA Tour.

Hành trình thăm thú Việt Nam của Christian Alshon nằm trong quãng thời gian thi đấu PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Trong ngày thi đấu 2/4, Alshon dừng bước sau khi để thua tay vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam.

Ngọc Ánh
