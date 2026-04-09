Cơ sở bảo dưỡng máy bay đầu tiên Việt Nam đạt chuẩn châu Âu

Lộc Liên
TPO - Việc cơ sở kỹ thuật trong nước lần đầu tiên đạt chuẩn đào tạo khắt khe của châu Âu không chỉ giúp Việt Nam giải quyết bài toán khát nhân lực, mà còn mở ra cơ hội để bước chân vào chuỗi cung ứng bảo dưỡng hàng không toàn cầu.

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) vừa được Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) phê chuẩn là Tổ chức đào tạo bảo dưỡng theo tiêu chuẩn EASA Part 147. Đây là lần đầu tiên một tổ chức tại Việt Nam đạt được chứng nhận này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng không chuẩn quốc tế.

Hiện VAECO là một trong bốn đơn vị tại Đông Nam Á sở hữu cả hai chứng nhận EASA Part 145 và Part 147 cho các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và đào tạo kỹ thuật máy bay. Việc tự chủ hệ thống đào tạo trong nước giúp tiết kiệm tới 90% chi phí so với trước đây. Các kỹ sư sau đào tạo có thể được cấp chứng chỉ ký xác nhận bảo dưỡng đối với tàu bay quốc tế, đặc biệt là tàu bay đăng ký tại châu Âu.

4-dau-moc-nay-cho-thay-nganh-hang-khong-dan-dung-viet-nam-dang-tung-buoc-xay-dung-nen-tang-ky-thuat-dat-chuan-quoc-te-nang-cao-kha-nang-tu-chu-ky-thuat.jpg
VAECO vừa chính thức được EASA phê chuẩn là Tổ chức đào tạo bảo dưỡng theo tiêu chuẩn EASA Part 147. Ảnh: VNA.

Tại Hội thảo quốc tế về công nghiệp hàng không tháng 12/2025, chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Michael Jones - Tổng Giám đốc Khối hàng không vũ trụ và bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (MRO) của Progressional Aerospace - nhận định: Việt Nam đang nổi lên là thị trường phát triển nhanh nhất của ngành hàng không vũ trụ toàn cầu, thu hút các tập đoàn quốc tế đang muốn tái cấu trúc chuỗi cung ứng về Đông Nam Á.

Chuyên gia Frédéric Lagarnier - Phó Chủ tịch Tập đoàn SNECI - chỉ ra rằng MRO chính là "cửa ngõ" quan trọng nhất để các quốc gia đi sau như Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2022, Việt Nam đã chi tới 650 triệu USD cho hoạt động bảo trì máy bay, nhưng phần lớn chảy ra nước ngoài do năng lực nội địa còn hạn chế. Nếu giữ được hoạt động này ở lại trong nước, đây sẽ là "mỏ vàng" tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao và nguồn thu ổn định.

Động lực phát triển MRO còn đến từ làn sóng đầu tư hạ tầng mới, điển hình là Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác vào cuối năm nay, cũng như sự xuất hiện của các mô hình hãng bay mới như Sun PhuQuoc Airways kích hoạt nhu cầu lớn về dịch vụ mặt đất và kỹ thuật tại chỗ. Tuy nhiên, để làm được điều này, việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ và kho linh kiện tại chỗ là điều kiện tiên quyết...

Lộc Liên
#bảo dưỡng hàng không #VAECO #EASA #ngành hàng không #chuỗi cung ứng #kỹ thuật viên

