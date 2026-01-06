Vân Đồn sẽ có tổ hợp bảo dưỡng máy bay 360 triệu USD

Kế hoạch hình thành một tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang được thúc đẩy. Tập đoàn Haeco cùng Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD để xây dựng tổ hợp MRO tại Vân Đồn (Quảng Ninh).

Nâng tầm sân bay Vân Đồn

Ngày 17/11/2025, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp với ông Richard Sell, Tổng giám đốc Tập đoàn Haeco, doanh nghiệp có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), thuộc Tập đoàn Swire, Anh. Theo thông tin trao đổi tại buổi làm việc, Haeco cùng Sun Group và các đối tác dự kiến đầu tư 360 triệu USD để xây dựng tổ hợp MRO tại Vân Đồn, Quảng Ninh.

Haeco là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực MRO, cung cấp dịch vụ thân vỏ, động cơ, linh kiện và đào tạo kỹ thuật hàng không, hoạt động tại nhiều khu vực như châu Á, Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và châu Âu. Doanh nghiệp này cho biết đã ký hợp đồng 15 năm với một đối tác Mỹ để bảo dưỡng, sửa chữa máy bay của hãng tại tổ hợp dự kiến đặt ở Vân Đồn, qua đó mở ra triển vọng hợp tác với các đối tác Việt Nam và các thị trường khác.

Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Việc một tập đoàn MRO toàn cầu quan tâm Vân Đồn diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, dựa nhiều hơn vào công nghiệp công nghệ, dịch vụ chất lượng cao và chuỗi giá trị logistics, cảng biển, hàng không. Vân Đồn là sân bay được đầu tư theo hình thức BOT do Sun Group làm chủ đầu tư, tổng vốn 7.463 tỷ đồng, đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, có đường băng dài 3,6km, rộng 45m, đáp ứng khai thác các dòng tàu bay thân rộng.

Ở góc độ quy hoạch, Vân Đồn cũng đang được đặt trong bài toán mở rộng năng lực khai thác. Các thông tin quy hoạch cho thấy sân bay được định hướng công suất 5 triệu khách/năm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nâng lên 20 triệu khách,năm và 200.000 tấn hàng hóa, năm, đồng thời quy hoạch thêm đường băng thứ hai.

Trong chuỗi giá trị hàng không, MRO được xem là lĩnh vực có hàm lượng kỹ thuật cao, tạo nhu cầu lớn về kỹ sư, thợ máy, chuyên gia vật liệu, chất lượng và an toàn bay, đồng thời kéo theo hệ sinh thái dịch vụ phụ trợ. Nếu triển khai đúng tiến độ và đạt chuẩn khai thác, tổ hợp MRO tại Vân Đồn không chỉ bổ sung chức năng mới cho sân bay, mà còn tạo “điểm neo” để thu hút thêm hoạt động hàng không, logistics và đào tạo kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp, dài hạn.

Chính phủ đề nghị hoàn tất thủ tục, ưu tiên đào tạo nhân lực tại chỗ

Tại cuộc gặp, ông Richard Sell bày tỏ mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tạo thuận lợi, đặc biệt liên quan cơ chế thuế, thuê mặt bằng, thủ tục visa, xuất nhập cảnh, chỗ ở cho chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình và ông Richard Sell, Tổng giám đốc Tập đoàn Haeco tại cuộc gặp mặt.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Việt Nam ủng hộ và kêu gọi đầu tư vào các ngành công nghệ cao, trong đó dịch vụ sửa chữa máy bay thuộc nhóm được ưu tiên, ưu đãi. Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Haeco sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư tại Vân Đồn, đồng thời nhấn mạnh kỳ vọng doanh nghiệp quan tâm đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác mà tập đoàn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Thông điệp “đồng hành” cũng được thể hiện rõ khi phía Chính phủ cho biết địa phương và nhà đầu tư hạ tầng đã chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ đời sống cho chuyên gia, hướng đến tạo môi trường làm việc ổn định để dự án vận hành bền vững. Trên bình diện rộng hơn, đây là dạng dự án đòi hỏi chuẩn hóa quản trị chất lượng, an toàn và quy trình kỹ thuật, vì vậy việc gắn mục tiêu đầu tư với đào tạo nhân lực địa phương có thể quyết định hiệu quả lan tỏa, từ việc tạo việc làm chất lượng cao đến hình thành đội ngũ kỹ thuật hàng không cho khu vực.

Với quy mô dự kiến 360 triệu USD và sự tham gia của các đối tác lớn, tổ hợp MRO nếu thành hiện thực sẽ là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực đa dạng hóa chức năng của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đồng thời bổ sung một “mắt xích” công nghệ cao cho chiến lược thu hút đầu tư của Quảng Ninh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tốc độ hoàn thiện thủ tục, mặt bằng, cơ chế ưu đãi cụ thể và năng lực chuẩn bị nhân lực theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành hàng không.