Vụ chủ dự án 88 Central 'lật kèo' sau 6 năm ôm đất: Liên tiếp thay đổi cổ đông, quyền lợi khách hàng bị bỏ rơi?

TPO - Sau 6 năm nộp tiền đặt mua nhà nhưng dự án vẫn “án binh bất động”, nhiều khách hàng tại phân khu 88 Central (thuộc Khu dân cư và Thương mại Berjaya – Handico12, phường Long Biên, Hà Nội), rơi vào trạng thái hoang mang khi chủ đầu tư bất ngờ đề nghị thanh lý hợp đồng. Cùng thời điểm, nhà đầu tư liên tục thay đổi cổ đông, người đại diện pháp luật, khiến người mua nhà lo lắng quyền lợi của mình có bị bỏ rơi.

Liên tục biến động cổ đông

Báo Tiền Phong đã phản ánh việc hàng chục khách hàng ký hợp đồng đăng ký đặt mua nhà tại phân khu 88 Central từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, dự án không triển khai theo tiến độ cam kết. Khi thị trường bất động sản đang neo giá cao, chủ đầu tư bất ngờ gửi thông báo đề nghị thanh lý hợp đồng khiến người mua bức xúc.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư và Thương mại Berjaya – Handico12 (tên thương mại - Hà Nội Garden City) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 2/2007, quy mô hơn 31 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.

Dự án do Công ty TNHH Berjaya - Handico12 (hiện nay là Công ty cổ phần Berjaya - Handico12) làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư liên danh ban đầu là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà số 12 Hà Nội (Công ty Handico 12) và Công ty Berjaya Leisure Limited (Công ty Berjaya). Theo yêu cầu, dự án phải hoàn thành trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp phép.

Một số ô đất trong đó có phân khu 88 Central thuộc dự án Khu dân cư và Thương mại Berjaya – Handico12 (phường Long Biên, Hà Nội) bỏ hoang, quây tôn "trồng cỏ" nhiều năm. Tiến độ dự án lại được gia hạn đến quý II/2030.

Tuy nhiên, sau gần hai thập kỷ, dự án vẫn chưa hoàn thiện theo tiến độ ban đầu. Đến năm 2025, dự án liên tiếp được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, kéo theo nhiều thay đổi lớn.

Lần điều chỉnh tháng 2/2025 ghi nhận việc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức nhận chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn của Handico 12 tại doanh nghiệp dự án. Đồng thời, tiến độ xây dựng được kéo dài tới quý II/2030, tổng vốn đầu tư tăng vọt lên hơn 8.515 tỷ đồng – gấp hơn 10 lần so với ban đầu.

Biến động về cơ cấu cổ đông và bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp dự án diễn ra liên tiếp trong năm 2025.

Đến cuối tháng 7/2025, vốn điều lệ Công ty cổ phần Berjaya – Handico12 hơn 1.500 tỷ đồng với sự góp mặt của ba cổ đông: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Việt Đức, Công ty CP Đầu tư Đông Thịnh Phát Land và Công ty CP Đầu tư xây dựng Green Hill.

Chỉ hai tháng sau, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 2.260 tỷ đồng nhưng cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi hồi tháng 10/2025, ông Nguyễn Quốc Việt (SN 1986) giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Đến tháng 11/2025, Sở Tài chính Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 2. Theo đó, dự án được điều chỉnh thay đổi nhà đầu tư, cập nhật thông tin góp vốn và cập nhật thông tin địa điểm dự án.

Theo giấy chứng nhận mới, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Berjaya – Handico12, người đại diện pháp luật gồm ông Syed Ali Shahul Hameed (SN 1971, quốc tịch Ấn Độ) – Tổng Giám đốc và bà Lê Huyền My (SN 1987) – Chủ tịch HĐQT.

Yêu cầu chủ đầu tư xử lý kịp thời kiến nghị của khách hàng

Việc thay đổi liên tiếp cổ đông và lãnh đạo khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi về tính ổn định và trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với các hợp đồng đã ký.

Cơ quan chức năng yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan đến dự án, tránh tranh chấp, khiếu kiện.

“Điều khiến chúng tôi lo nhất là công ty liên tục thay đổi cổ đông, thay cả người đại diện pháp luật. Mỗi lần thay đổi là khách hàng lại phải tìm hiểu lại từ đầu, không biết ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng với hợp đồng đã ký. Chúng tôi sợ quyền lợi của mình bị bỏ rơi sau mỗi lần doanh nghiệp ‘đổi chủ’.” - một khách hàng mua nhà dự án phân khu 88 Central lo lắng.

Đáng chú ý, trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 2, Sở Tài chính yêu cầu chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để sớm hoàn thành công trình, đẩy nhanh tiến độ đưa dự án vào khai thác, vận hành hiệu quả; không để kéo dài, gây thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, nhà đầu tư chịu trách nhiệm xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan đến dự án, tránh tranh chấp, khiếu kiện.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo phường Long Biên cho biết dự án này đã được phường Long Biên tổng hợp báo cáo thành phố về dự án chậm triển khai trên địa bàn. “Chúng tôi đã tổng hợp báo cáo thành phố. Thành phố đã lập tổ công tác để xử lý”, lãnh đạo phường Long Biên thông tin.