Giầy Thượng Đình muốn xây tổ hợp cao ốc 40 tầng gần 10.000 tỷ đồng tại khu ‘đất vàng’

TPO - Khu đất là trụ sở của Công ty Giầy Thượng Đình tại số 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội) được đề xuất xây dựng tổ hợp chung cư, trường học với tổng kinh phí gần 10.000 tỷ đồng.
Theo đó, nhà máy Giầy Thượng Đình tại địa chỉ 277 Nguyễn Trãi sẽ được chuyển về Ninh Bình. Diện tích khu đất tại 277 Nguyễn Trãi rộng 36.105,1 m2 sẽ được đầu tư xây dựng nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.907 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp.
Trong đó, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25-40 tầng nổi và 4-5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Công trình văn phòng, thương mại dịch cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ để xây công trình cao 8-12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.