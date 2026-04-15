Giầy Thượng Đình muốn xây tổ hợp cao ốc 40 tầng gần 10.000 tỷ đồng tại khu ‘đất vàng’

Thanh Hiếu

TPO - Khu đất là trụ sở của Công ty Giầy Thượng Đình tại số 277 Nguyễn Trãi (Hà Nội) được đề xuất xây dựng tổ hợp chung cư, trường học với tổng kinh phí gần 10.000 tỷ đồng.

13.jpg
HĐQT Công ty Giầy Thượng Đình﻿ vừa có Tờ trình gửi Đại hội cổ đông﻿ thường niên 2026 đề xuất thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình tại 277 đường Nguyễn Trãi﻿ (phường Khương Đình, Hà Nội).
tp-9.jpg
tp-11.jpg
tp-12.jpg
Theo đó, nhà máy Giầy Thượng Đình tại địa chỉ 277 Nguyễn Trãi sẽ được chuyển về Ninh Bình. Diện tích khu đất tại 277 Nguyễn Trãi rộng 36.105,1 m2 sẽ được đầu tư xây dựng nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.907 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh nghiệp.
tp-3.jpg﻿
tp-5.jpg
tp-4.jpg
Trong đó, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25-40 tầng nổi và 4-5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Công trình văn phòng, thương mại dịch cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ để xây công trình cao 8-12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.
tp-8.jpg
Hiện nay, các khu đất dọc tuyến đường Nguyễn Trãi được xem là "đất vàng", với giá bán khoảng 600-700 triệu đồng/m2. Chung cư tại khu vực này cũng dao động từ 100- 150 triệu đồng/m2 tùy từng dự án.
z7492776969923-2d1c261ca48c03dc940fc7f051a037e0.jpg
Cách Công ty Giầy Thượng Đình không xa là khu "đất vàng" Cao Xà Lá (phường Khương Đình, Hà Nội), hiện đang được triển khai xây dựng 2 khu đô thị.
tp-7.jpg
Thời gian qua, trục đường Nguyễn Trãi thường xuyên ùn tắc, nhất là giờ cao điểm. Với việc hàng loạt khu đô thị, tòa nhà cao tầng tiếp tục được triển khai tại khu vực này khiến dư luận lo ngại tình trạng tắc đường, kẹt xe sẽ ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Do đó, nhiều người mong muốn khu đất các nhà máy di dời sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa hoặc công trình công cộng nhằm giảm áp lực giao thông, góp phần đảm bảo môi trường xanh- sạch.
Thanh Hiếu
#Giầy Thượng Đình #Chung cư #Trường học

