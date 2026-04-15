Căn hộ 100m2 với thiết kế tối giản từng không gian để tối ưu chi phí hoàn thiện

TPO - Căn hộ 100m2 tại dự án Green Stars Phạm Văn Đồng (Hà Nội). Nhiều hạng mục phải thay thế nhưng vẫn có các hạng mục trong căn nhà vẫn có thể tận dụng để giảm chi phí cho gia chủ.

Sau khi khảo sát, nhóm thiết kế thấy có thể giữ lại trần thạch cao, sàn gỗ, cửa thông phòng được tận dụng và sửa lát lại theo thiết kế.

Với đề bài ngân sách hơn 300tr để cải tạo và hoàn thiện căn nhà cho 2 vợ chồng trẻ và 2 em bé. Nhóm KTS đã khảo sát và lên phương án dự toán cụ thể cho từng hạng mục trước khi triển khai 3D, để làm sao chi phí đầu tư được sát nhất sau khi có bản thiết kế. Và phải đảm bảo những hạng mục tận dụng và hạng mục thi công mới phải hài hòa với nhau.

Sau 2 tháng cả thiết kế và thi công thì căn hộ được bàn giao cho gia chủ.