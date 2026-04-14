Hà Nội công bố 7 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay ưu đãi

Trần Hoàng
TPO - 5 dự án nhà ở xã hội, 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội đủ điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa công bố, công khai danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đủ điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng đối với danh mục 7 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đủ điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 411/BXD-QLN ngày 12/1/2026.

Một dự án nhà ở xã hội đang xây dựng trên địa bàn Hà Nội

Trong đó, 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Dự án nhà ở xã hội Tam Hưng, xã Tam Hưng; Dự án nhà ở xã hội Bình Đà, Dự án nhà ở xã hội Bích Hòa, Dự án nhà ở xã hội Tây vành đai 4, Dự án nhà ở xã hội Bình Minh đều thuộc xã Bình Minh.

2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân: Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ công an) tại khu X1, phường Phú Thượng; Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Bình Minh.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 411/BXD-QLN hướng dẫn xác định đối tượng, điều kiện và tiêu chí vay vốn ưu đãi để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân và các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Công văn 411/BXD-QLN nhằm triển khai thống nhất Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn cho cả người dân và doanh nghiệp.

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện vay vốn theo pháp luật về tín dụng, đối tượng vay vốn phải đáp ứng thêm các tiêu chí đặc thù của Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Đối với cá nhân, điều kiện cốt lõi là phải có hợp đồng mua bán nhà ở hợp pháp (nhà ở xã hội, nhà ở lực lượng vũ trang hoặc nhà ở tái định cư) được ký với chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

Đối với chủ đầu tư dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu dự án phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc có văn bản pháp lý tương đương theo đúng quy định.

Việc công khai thông tin dự án vẫn thực hiện theo pháp luật về nhà ở, nhưng quy trình vay vốn được định hướng theo hướng giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Hoàng
#Phát triển nhà ở xã hội Hà Nội #Dự án nhà ở công nhân và lực lượng vũ trang #Chính sách vay ưu đãi nhà ở #Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng #Tiêu chí và điều kiện vay vốn nhà ở #Nhà ở xã hội #Nhà ở xã hội Phú Thượng #UBND TP Hà Nội

