Hà Nội:

Lý do dự án NOXH ‘hot’ nhất lần thứ 2 phải lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thanh Hiếu
TPO - Liên danh chủ đầu tư đã điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua căn hộ tại Dự án NOXH Hạ Đình đến quý 2/2026. Đây là lần thứ 2 chủ đầu tư dự án này phải lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Liên danh chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội (NOXH) Hạ Đình cho biết: Đơn vị vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ mua, thuê mua căn hộ NOXH tại Dự án NOXH Hạ Đình đến quý 2/2026. Đây là lần thứ 2 đơn vị phải lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua căn hộ NOXH tại dự án này.

Được biết, Dự án NOXH Hạ Đình được triển khai tại ô đất NO1 (Khu đô thị mới Hạ Đình, phường Thanh Liệt, Hà Nội) do liên danh UDIC – Haweicco – DAC Hà Nội đầu tư.

Dự án có quy mô một tòa nhà cao 25 tầng, 1 tầng hầm với tổng số 440 căn hộ, trong đó có 365 căn NOXH. Theo công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán căn hộ NOXH Hạ Đình dự kiến 25 triệu đồng/m2. Dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý 4/2027.

image-2026-01-21t160140927.jpg
Dự án NOXH Hạ Đình nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận

Thời gian tiếp nhận hồ sơ ban đầu dự kiến vào quý 4/2025. Tuy nhiên, ngày 30/12/2025, Liên danh đã có thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ NOXH tại dự án trên là quý 1/2026.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cũng như cập nhật đầy đủ các chính sách mới nhất, Liên danh đã nghiên cứu, cập nhật quy trình, quy chế tiếp nhận hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan, việc tiếp nhận hồ sơ không thể thực hiện theo kế hoạch đã công bố. Liên danh tiếp tục điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ vì một số lý do khách quan.

Dự án NOXH Hạ Đình được xem là dự án "hot" nhất Hà Nội trong khoảng 1 năm trở lại đây do vị trí gần trung tâm và giá bán (25 triệu đồng/m2). Do đó, từ tháng 4/2025, hàng nghìn khách hàng đã làm các thủ tục xác nhận điều kiện về nhà ở cũng như chuẩn bị hồ sơ mua NOXH theo quy định.

Với việc liên tục điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ, nhiều khách hàng lo lắng sẽ phải làm lại nhiều giấy tờ. Ví như, xác nhận bảng lương, xác nhận điều kiện nhà ở, đối tượng...

#Nhà ở xã hội #Hà Nội #Hạ Đình #Giá bán căn hộ

