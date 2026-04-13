Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất TPHCM cấm nhân viên nhận cọc

Duy Quang
TPO - Một số trường hợp được phản ánh môi giới rao bán, thu tiền giữ chỗ trái phép, trong đó có người nộp tới 150 triệu đồng để được ưu tiên mua căn hộ nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TPHCM).

Công ty CP Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TPHCM) vừa có thông báo, đến nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ hay khoản tiền đặt cọc nào từ khách hàng. Công ty CP Đức Mạnh cũng không ủy quyền, không hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân hay sàn giao dịch nào để môi giới, chào bán dự án.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt nhấn mạnh, việc mua bán căn hộ phải tuân thủ đầy đủ trình tự pháp lý và chỉ được triển khai khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Khi đủ điều kiện mở bán, thông tin sẽ được công bố chính thức trên website của Sở Xây dựng TP HCM và của Công ty CP Đức Mạnh.

Theo chủ đầu tư, thị trường xuất hiện các giao dịch tự phát liên quan đến dự án. Một số trường hợp được phản ánh môi giới rao bán, thu tiền giữ chỗ trái phép, trong đó có người nộp tới 150 triệu đồng để được ưu tiên mua căn hộ.

Công ty CP Đức Mạnh không ủy quyền, không hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân hay sàn giao dịch nào để môi giới, chào bán dự án.

Công ty CP Đức Mạnh khẳng định, không chịu trách nhiệm với các giao dịch ngoài hệ thống chính thức. Đồng thời, toàn bộ nhân viên và ban quản lý dự án bị nghiêm cấm tham gia môi giới, hứa hẹn hoặc nhận tiền từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động và có thể chuyển cơ quan chức năng.

Đại diện Công ty CP Đức Mạnh cho biết, đã gửi văn bản đến UBND TP HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Sở Xây dựng TPHCM để cảnh báo tình trạng rao bán, nhận cọc trái phép. Để hạn chế rủi ro, chủ đầu tư khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp khi dự án đủ điều kiện mở bán.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt có vị trí đắc địa, nằm tại khu vực trung tâm TPHCM. Dự án gồm 4 block cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, cung cấp 1.254 căn hộ, trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, khoảng 755 căn hộ sẽ được đưa ra bán với giá dự kiến hơn 21,6 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế, phí. Tuy nhiên, tại một hội nghị gần đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) thông tin, dự án đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ quan tâm, trong khi số lượng căn hộ chào bán hạn chế.

