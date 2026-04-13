Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Giá cho thuê văn phòng Hà Nội, TPHCM trong top đắt đỏ nhất

Ninh Phan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo JLL, hai đô thị lớn nhất Việt Nam xếp thứ 5 và 6 trong top 10 thành phố có giá thuê văn phòng hạng A cao nhất khu vực châu Á. Một trong những nguyên nhân chính khiến giá thuê duy trì ở mức cao là quỹ đất khu trung tâm ngày càng hạn chế, khiến nguồn cung mới khan hiếm.

Giá thuê văn phòng cao

Trong báo cáo thị trường mới đây, JLL cho biết TPHCM và Hà Nội đều lọt top 10 thành phố có giá thuê văn phòng cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo đó, đến hết quý I/2026, giá chào thuê gộp văn phòng hạng A tại khu trung tâm TPHCM đạt 64,7 USD/m2/tháng, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khu ngoài trung tâm ghi nhận mức trung bình khoảng 36 USD/m2/tháng, giảm nhẹ 0,6%.

Giá cho thuê văn phòng Hà Nội, TP HCM lọt top đắt đỏ nhất châu Á.

Với mặt bằng giá này, TPHCM nằm trong nhóm 5 thị trường có giá thuê ròng đắt đỏ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ xếp sau Hong Kong, Singapore, Seoul và Tokyo.

Sau TPHCM là Hà Nội, với giá thuê gộp hạng A khu trung tâm đạt khoảng 40,6 USD/m2/tháng, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Theo JLL, một trong những nguyên nhân chính khiến giá thuê duy trì ở mức cao là quỹ đất khu trung tâm ngày càng hạn chế, khiến nguồn cung mới khan hiếm.

Dữ liệu của JLL cho thấy trong quý I, thị trường gần như không ghi nhận thêm dự án hạng A mới, tổng nguồn cung giữ nguyên ở mức 663.613 m2.

Tính đến hết quý I, TPHCM không có nguồn cung văn phòng mới. Dự án duy nhất có thể hoàn thành trong năm nay là The Kross (quận 1 cũ). Phân khúc hạng A giữ tổng diện tích cho thuê ở mức gần 664.000 m2, tạo cơ hội cho nguồn cung năm ngoái được hấp thụ.

Tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý I chủ yếu đến từ dự án Tiến Bộ Plaza ở khu vực Ba Đình với khoảng 20.000 m2, dự án mới hiếm hoi ở khu vực trung tâm. Tổng nguồn cung ở Thủ đô hiện đạt khoảng 592.190 m2 diện tích sàn cho thuê.

JLL đánh giá tỷ lệ lấp đầy tương đối ổn định ở cả hai phân khúc hạng A và B. Một số tòa nhà mới đưa vào hoạt động có hiệu suất hạn chế hơn do tốc độ cho thuê chậm từ cuối 2025 đến đầu 2026.

Xu hướng "chuyển dịch" khỏi trung tâm

Tương tự, theo thống kê từ Avison Young, quý I thị trường TPHCM không ghi nhận thêm dự án mới ra mắt. Do nguồn cung văn phòng hiện hữu ở mức cao sau làn sóng phát triển dự án trong giai đoạn 2023-2025. Trong khi đó giá thuê hạng A ở trung tâm vẫn neo ở ngưỡng cao bởi nhu cầu thuê duy trì tích cực. Tỷ lệ lấp đầy hạng A đạt khoảng 92% trong khi hạng B là 90%.

Thị trường văn phòng Hà Nội đang "chuyển dịch" khỏi trung tâm.

Tại Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy hạng A đạt khoảng 87% và hạng B là 83%. Nguồn cung mới được bổ sung có thể tạo áp lực nhất định lên tỷ lệ lấp đầy trong ngắn hạn song nhu cầu vẫn duy trì ổn định nhất là với dự án có vị trí thuận tiện với tiêu chuẩn vận hành mới.

Theo Savills Việt Nam, từ nay đến năm 2028, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 403.000 m² nguồn cung mới. Phân khúc hạng A sẽ chiếm ưu thế, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây và Nội thành, trong khi khu vực trung tâm ghi nhận nguồn cung bổ sung hạn chế.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển của thị trường sang các khu vực có quỹ đất lớn hơn và khả năng phát triển các dự án quy mô, đồng thời cho thấy nhu cầu ngày càng rõ rệt đối với không gian làm việc chất lượng cao. Doanh nghiệp ngày càng ưu tiên không gian làm việc hiện đại, khả năng kết nối giao thông thuận tiện và tối ưu chi phí, thay vì chỉ tập trung vào vị trí trung tâm truyền thống.

Ông William Gramond, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại, Savills Hà Nội cho rằng, việc mở rộng ra ngoài khu vực trung tâm không còn chỉ là bài toán chi phí, mà đã trở thành quyết định mang tính chiến lược.

"Xu hướng này được thúc đẩy bởi hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sự gia tăng của nguồn cung chất lượng cao, cùng với nhu cầu tiếp cận nguồn nhân lực và các tiện ích phục vụ vận hành hàng ngày của doanh nghiệp", vị chuyên gia Savills nhấn mạnh.

Ninh Phan
#Bất động sản #văn phòng #nhà ở #chung cư #chủ đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục