'Mục sở thị' biệt thự Tân cổ điển tại Eurowindow Sport Garden

Tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, dòng biệt thự đơn lập Tân cổ điển với số lượng giới hạn 62 căn kiến tạo không gian sống riêng tư, đẳng cấp và bền vững cho giới tinh hoa.

Nhằm mang đến không gian sống riêng tư và đẳng cấp xứng tầm vị thế giới tinh hoa, đơn vị phát triển bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam - Eurowindow Holding - đã phát triển 62 căn biệt thự đơn lập Tân cổ điển trong khu đô thị Eurowindow Sport Garden. Kiến trúc Tân cổ điển được lựa chọn như một ngôn ngữ thiết kế chủ đạo bởi tính sang trọng và giá trị thẩm mỹ bền vững. Phong cách này vốn được sử dụng phổ biến trong nhiều công trình biểu tượng tại châu Âu như các dinh thự quý tộc ở Paris hay những khu nhà ở cao cấp tại Milan, nơi kiến trúc thể hiện vị thế của chủ nhân.

Các căn biệt thự có diện tích từ 250 – 413,7m², được thiết kế 3 tầng với bố cục không gian rộng rãi, phù hợp cho những gia đình nhiều thế hệ. Sản phẩm có mặt tiền rộng từ 7,8 – 13,5m, tạo nên sự bề thế cho tổng thể công trình. Đặc biệt, khoảng lùi sân trước 4,5m và sân sau 2m giúp mỗi căn sở hữu khoảng sân vườn riêng, vừa tăng tính riêng tư, vừa mang lại không gian sinh hoạt ngoài trời, yếu tố ngày càng được coi trọng trong thiết kế nhà ở cao cấp.

Mỗi căn biệt thự Tân cổ điển tại Eurowindow Sport Garden khẳng định vị thế chủ nhân tinh hoa

Theo các nghiên cứu về môi trường sống đô thị, những ngôi nhà có không gian xanh riêng như sân vườn hoặc vườn nhỏ thường mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tinh thần, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây cũng là lý do biệt thự vườn luôn được xem là hình mẫu nhà ở lý tưởng trong nhiều đô thị phát triển.

Bên cạnh kiến trúc sang trọng, giá trị nổi bật của biệt thự đơn lập Eurowindow Sport Garden còn nằm ở môi trường sống xanh - xu hướng đang định hình các khu đô thị cao cấp trên toàn cầu.

Theo báo cáo của World Green Building Council, những khu dân cư có mật độ cây xanh cao và quy hoạch cảnh quan hợp lý thường giúp giảm nhiệt độ môi trường xung quanh từ 2 – 4 độ C so với khu vực đô thị đông đúc. Không gian xanh cũng góp phần cải thiện chất lượng không khí và tạo ra môi trường sống trong lành hơn cho cư dân.

Tại Eurowindow Sport Garden, 100% các căn biệt thự đơn lập sở hữu tầm nhìn mở. Các căn biệt thự được bố trí giữa những cung đường xanh nội khu, nơi hệ thống cây xanh, vườn hoa và thảm cỏ được quy hoạch đồng bộ. Cách tổ chức không gian này giúp khu biệt thự duy trì bầu không khí yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của khu vực đô thị xung quanh. Cư dân thỏa sức rèn luyện thể chất tại công viên thể thao với hàng chục bộ môn thời thượng như sân tập golf, tennis, pickleball, phòng tập gym, yoga, bể bơi 4 mùa…

Bên cạnh đó, các căn biệt thự tại phân khu Tân cổ điển thừa hưởng hệ sinh thái tại khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden, quy hoạch cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh, mang đến không gian sống trong lành, duy trì lối sống khỏe mạnh và bền vững cho cư dân.

Yếu tố số lượng giới hạn cũng góp phần tạo nên giá trị khác biệt cho dòng biệt thự đơn lập phân khu Tân cổ điển Eurowindow Sport Garden. Với chỉ 62 căn, khu biệt thự hình thành một cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi những người thành đạt có thể tận hưởng không gian sống riêng tư, đồng thời kết nối với những hàng xóm có cùng đẳng cấp và phong cách sống.

“Siêu phẩm” Park Villa nằm trong khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden

Giữa bối cảnh đô thị ngày càng mở rộng, quỹ đất dành cho biệt thự đơn lập tại trung tâm các thành phố trở nên ngày càng khan hiếm. Vì vậy, những sản phẩm biệt thự vườn được quy hoạch bài bản, có môi trường sống xanh và số lượng giới hạn thường được xem là tài sản có giá trị bền vững.

Trong tương lai, khi nhu cầu về không gian sống chất lượng ngày càng tăng, những khu biệt thự vườn có quy hoạch bài bản và số lượng giới hạn được nhận định sẽ ngày càng gia tăng giá trị. Biệt thự đơn lập Eurowindow Sport Garden không chỉ là nơi an cư dành cho giới tinh hoa mà còn là biểu tượng cho chuẩn sống tinh hoa đang hình thành tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An.