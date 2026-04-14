Phân khúc BĐS công nghiệp sẽ trỗi dậy trong năm 2026?

TPO - Năm 2026 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, khi quốc gia này ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất và logistics chiến lược trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những nền tảng vững chắc từ dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và sự phát triển của hạ tầng đang tạo lực đẩy dài hạn cho thị trường.

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, một trong những động lực lớn nhất của bất động sản công nghiệp tiếp tục đến từ dòng vốn FDI. Trong hai tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam ước đạt khoảng 6 tỷ USD, trong đó lĩnh vực sản xuất chiếm tới 70%. Các nhà đầu tư lớn từ Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu không ngừng mở rộng hiện diện, tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao như điện tử, bán dẫn, linh kiện ô tô và công nghệ cao.

Ở phân khúc đất công nghiệp, khu vực phía Bắc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng. Tổng nguồn cung tại các tỉnh trọng điểm đạt gần 13.000 ha với hơn 70 khu công nghiệp đang hoạt động. Trong quý I/2026, thị trường ghi nhận thêm hơn 100 ha nguồn cung mới, chủ yếu tại Hải Phòng. Tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao, khoảng 82%, tương đương hơn 10.400 ha đã được cho thuê, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp đầu tư phát triển bất động sản công nghiệp như Kinh Bắc City, Viglacera hay VSIP tiếp tục chiếm lĩnh thị phần đáng kể, đóng vai trò dẫn dắt thị trường cả về quy mô lẫn chất lượng dự án. Sự tham gia của các “ông lớn” này không chỉ giúp nâng cao tiêu chuẩn hạ tầng mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế.

Bất động sản công nghiệp trỗi dậy năm 2026.

Song song với đất công nghiệp, phân khúc nhà xưởng xây sẵn đang ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Tổng nguồn cung đạt hơn 3,6 triệu m2 từ 91 dự án đang vận hành, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo bà Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Cấp Cao Thị trường JLL Việt Nam, trong 6 - 12 tháng tới, bất động sản công nghiệp Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng theo hướng thận trọng nhưng bền vững. Giá thuê nhiều khả năng tiếp tục tăng trung bình 4 - 6% mỗi năm, đặc biệt tại các khu vực có lợi thế về hạ tầng như gần cảng biển, sân bay và các tuyến cao tốc trọng điểm.

Trong bối cảnh đó, các dự án hạ tầng khu công nghiệp mới tiếp tục được triển khai nhằm đón đầu làn sóng đầu tư. Ngày 9/4/2026, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp & Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) phối hợp với SHINEC tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp Phúc Yên tại Phú Thọ. Dự án có quy mô hơn 111 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.988 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hải Tùng - Tổng Giám đốc Công ty VISIZ - đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, dự án Khu Công nghiệp Phúc Yên không chỉ hướng tới việc cung cấp không gian sản xuất mà còn xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

Dự án này chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (quý I/2024 - quý I/2026), chủ đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng. Dự kiến, khi dự án hoàn thành sẽ thu hút nguồn vốn lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động...