Kỷ lục FDI cao nhất 5 năm: Taseco Land đón sóng đầu tư, mở rộng dấu ấn bất động sản công nghiệp phía Bắc

Trong bối cảnh làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục gia tăng tại Việt Nam, cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, bất động sản công nghiệp đang nổi lên như một trong những phân khúc hấp dẫn. Nhanh chóng nắm bắt xu thế này, Taseco Land từng bước khẳng định vai trò là nhà phát triển khu công nghiệp có tầm nhìn dài hạn và chiến lược rõ ràng.

Với gần 33,7 tỷ USD vốn đăng ký FDI trong 11 tháng đầu năm 2025 và 23,6 tỷ USD vốn thực hiện – mức cao nhất trong vòng 5 năm qua (theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính), Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ trở lại. Cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu tìm kiếm mặt bằng sản xuất có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý rõ ràng và sẵn sàng bàn giao đang tăng vọt, biến bất động sản công nghiệp thành phân khúc hấp dẫn nhất thị trường.

Nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, Taseco Land đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực bất động sản khi định hướng mở rộng phát triển sang phát triển các dự án khu công nghiệp với chiến lược dài hạn rõ ràng. Cùng với nội lực tài chính ổn định, năng lực triển khai dự án chuyên nghiệp và khả năng phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương, Taseco Land trở thành lựa chọn đáng tin cậy của các nhà đầu tư FDI, đặc biệt khi thị trường đang cần những khu công nghiệp có thể vận hành ngay.

KCN Taseco Đồng Văn 3 – Điểm sáng trong chiến lược phát triển dài hạn

Là dự án tiên phong của Taseco Land trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, KCN Taseco Đồng Văn 3 đang dần trở thành “điểm đến vàng” cho dòng vốn đầu tư sản xuất chất lượng cao. Dự án tọa lạc tại các xã Đồng Văn, Duy Tiên và Tiên Sơn (khu vực trước đây thuộc Hà Nam, nay là Ninh Bình), sở hữu vị trí chiến lược nằm gần các tuyến cao tốc và vành đai công nghiệp phía Bắc, thuận tiện kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Với tổng diện tích 223ha, trong đó 166ha là dành riêng cho sản xuất công nghiệp, KCN Taseco Đồng Văn 3 hiện đã lấp đầy khoảng 90ha và còn lại 76ha sẵn sàng cho thuê. Trong năm 2026, Taseco Land đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ hạ tầng và lấp đầy các diện tích cho thuê còn lại, đóng góp trọng yếu vào doanh thu năm của Công ty. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, KCN Taseco Đồng Văn 3 được kỳ vọng trở thành một trong những khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao tại khu vực, tạo công ăn việc làm cho người lao động cũng như gia tăng đóng góp ngân sách của tỉnh Ninh Bình.

Phối cảnh Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3

Bên cạnh đó, KCN Taseco Đồng Văn 3 không chỉ hấp dẫn bởi hạ tầng hoàn thiện, mà còn được Taseco Land đảm bảo vận hành, cung cấp đầy đủ các tiện ích hạ tầng kỹ thuật – xã hội như nhà máy xử lý nước thải, hệ thống cấp nước, điện, viễn thông, giao thông nội bộ…, cùng thiết kế cảnh quan kỹ lưỡng nhằm phục vụ tốt cho các ngành sản xuất công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp phụ trợ cũng như tạo môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp – thân thiện môi trường cho người lao động…

Thủy Nguyên – Bước tiến chiến lược tại trung tâm công nghiệp và logistics miền Bắc

Song song với KCN Taseco Đồng Văn 3, tháng 7 năm 2025, Taseco Land tiếp tục mở rộng danh mục phát triển lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp thông qua sự kiện trao Giấy chứng nhận đầu tư Dự án KCN Thủy Nguyên (Hải Phòng) trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3-2025 Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC III) do UBND thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức.

Dự án được thực hiện tại các phường Hòa Bình, Bạch Đằng, Nam Triệu, TP. Thủy Nguyên - khu vực sôi động nhất miền Bắc về công nghiệp và logistics. Đây còn là vị trí chiến lược với nhiều lợi thế như gần cảng nước sâu Lạch Huyện, kết nối thuận tiện với cao tốc ven biển và sân bay Cát Bi, Thủy Nguyên, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, công nghệ cao, hậu cần – logistics…

Dự án KCN Taseco Thủy Nguyên, Hải Phòng

Dự án KCN Taseco Thủy Nguyên có tổng quy mô 247,8ha với tổng vốn đầu tư khoảng 3.939 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của Taseco Land trong giai đoạn tới. Hiện tại, dự án đang trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng, thiết kế quy hoạch và chuẩn bị triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. KCN Taseco Thủy Nguyên hứa hẹn sẽ thu hút được lượng lớn doanh nghiệp quốc tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, xuất khẩu, hậu cần – logistics.

Đặc biệt, Dự án được quy hoạch theo mô hình Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ toàn diện, tích hợp cả khu nhà ở cho công nhân, chuyên gia, tiện ích sinh hoạt, dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và y tế… Điều này không chỉ tăng sức hút với doanh nghiệp thuê đất mà còn giúp giải bài toán về nguồn lao động ổn định, chất lượng sống và vận hành sản xuất hiệu quả – yếu tố sống còn trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp ngày càng gay gắt.

Không dừng lại ở Đồng Văn 3 và Thủy Nguyên, Taseco Land đang triển khai kế hoạch mở rộng danh mục bất động sản công nghiệp lên gần 1.000ha ngay trong vài năm tới, từ đó tăng cường ảnh hưởng và nâng tầm vị thế trên bản đồ bất động sản công nghiệp Việt Nam. Chiến lược này không chỉ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu mà còn tạo lập hệ sinh thái khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng FDI lớn.

Khi thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn vàng với FDI cao kỷ lục và xu hướng dịch chuyển sản xuất từ các nước trong khu vực, những doanh nghiệp như Taseco Land – sở hữu đất sạch, triển khai nhanh, hạ tầng đồng bộ không chỉ đang đón sóng mà còn đang định hình lại chuẩn mực phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam.