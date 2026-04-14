Khu Đông: Khi dòng vốn, doanh nghiệp và nhân tài cùng hội tụ

Với tỷ lệ lấp đầy ổn định và tốc độ tăng trưởng cư dân 5% mỗi năm, khu Đông TP.HCM đang trở thành “thế cực” mới thu hút dòng vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

Dòng vốn, doanh nghiệp và dòng người “dịch chuyển trục”

TP.HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc với chiến lược “3 vùng – 1 đặc khu – 3 hành lang – 5 trụ cột”, định hình khung tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế phía Nam. Ba địa phương được phân vai rõ nét: Bình Dương là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa – Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển – logistics – năng lượng; còn TP.HCM giữ vai trò đô thị lõi tài chính – dịch vụ – công nghệ.

Ba hành lang Bắc – Nam, Đông – Tây và hướng biển đang hình thành mạng lưới liên kết vùng quy mô lớn, trong đó hai hành lang trọng điểm cùng hội tụ, tạo lực đẩy cho khu Đông trở thành tâm điểm tăng trưởng mới của toàn vùng.

Khi các mảnh ghép này được đặt cạnh nhau, khu Đông trở thành điểm giao thoa duy nhất hội tụ toàn bộ hệ sinh thái phát triển. Đây chính là điểm khởi đầu của sự “dịch chuyển trục”.

Hạt nhân là Đại học Quốc gia TP.HCM, tiên phong cung ứng nguồn nhân lực nòng cốt cho nền kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Từ nền tảng này, hàng loạt “đại bàng công nghệ” như Samsung, Intel, Schneider Electric, Nidec, FPT Software đã đặt cứ điểm sản xuất và R&D, kéo theo chuỗi chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trình độ cao. Các tập đoàn tài chính và dữ liệu lớn như CMC Corporation, Viettel liên tục mở rộng hệ sinh thái tại khu Đông. Việc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao ký kết với VinaCapital hay các liên minh kinh tế toàn cầu để phát triển hạ tầng dữ liệu xanh và tài sản số đã khẳng định tầm nhìn chiến lược.

Kết quả dễ thấy nhất là khu Đông đã trở thành tâm điểm của dòng vốn quốc tế. Năm 2024, TP.HCM thu hút khoảng 5,7 tỷ USD FDI, trong đó gần một nửa tập trung tại khu Đông. Sang năm 2025, vốn FDI đăng ký đạt 8,37 tỷ USD, tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng mạnh tại khu vực này.

Nếu dòng vốn là chất xúc tác, thì hạ tầng là lực đẩy quyết định tốc độ. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường vành đai 3, đường vành đai 4, nút giao An Phú, hệ thống Metro số 1 và số 5… tạo nên xung lực mạnh mẽ, tái cấu trúc chuỗi giá trị kinh tế - đô thị - công nghiệp - logistics - giáo dục trong một hành lang phát triển liên hoàn. Khi hạ tầng - dòng vốn - công nghệ cùng hội tụ, một cộng đồng cư dân toàn cầu tất yếu hình thành. Những cá nhân đòi hỏi tiêu chuẩn sống chất lượng cao, quy chuẩn quốc tế.

Đón đầu làn sóng dịch chuyển toàn cầu

Thay vì tập trung vào phát triển các dự án nhà ở đơn lẻ, Masterise Homes định hình chiến lược phát triển một hệ sinh thái đô thị theo chuẩn quốc tế. Từ nhịp sống hiện đại, năng động dành cho thế hệ chuyên gia trẻ trong Masteri Collection, đến trải nghiệm sống cân bằng, tinh tế của LUMIÈRE Series, và đỉnh cao là chuẩn sống biểu tượng tại các dự án bất động sản hàng hiệu.

Masteri Collection gắn liền cảm hứng sống đô thị hiện đại. Không gian sống giàu cảm hứng, thiết kế vừa đáp ứng công năng, vừa trở thành chất xúc tác cho những cuộc gặp gỡ tự nhiên, nuôi dưỡng kết nối và tạo dựng trải nghiệm sống ý nghĩa. Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú hay Masteri Central Point đều tọa lạc ở vị trí trọng điểm khu Đông, thiết lập một tiêu chuẩn sống hiện đại nhờ hệ sinh thái tiện ích đa dạng ngay thềm nhà.

Với LUMIÈRE Series, thiết kế và trải nghiệm được tiếp cận như hành trình nuôi dưỡng sự cân bằng, phục hồi và chăm sóc bản thân bền vững giữa nhịp sống đô thị. Ngôn ngữ thiết kế giàu tính thẩm mỹ, không gian được tối ưu ánh sáng và thông khí tự nhiên, tích hợp mảng xanh và mặt nước. Các chi tiết được chọn lọc, nuôi dưỡng trải nghiệm sống tinh tế, phản ánh chuẩn mực cá nhân và khuyến khích sự kết nối với chính mình, tạo nên nhịp sống cân bằng thân - tâm - trí.

Trong hành trình định nghĩa “Township”, The Global City là khu đô thị quốc tế ngay trung tâm TP.HCM. Thừa hưởng hệ thống hạ tầng hiện hữu đồng bộ, dự án kết nối hoàn hảo đến Thảo Điền, phường Sài Gòn hay di chuyển ra thế giới trong vòng 30 phút di chuyển. Được quy hoạch theo triết lý “đô thị vị nhân sinh”, The Global City cho phép cư dân tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái tiện ích cao cấp chỉ trong 15 phút đi bộ.

The Rivus lại là dấu ấn BĐS hàng hiệu nổi bật mà Masterise Homes kiên định theo đuổi. Bộ sưu tập dinh thự là tuyệt phẩm BĐS được chế tác bởi thương hiệu ELIE SAAB cùng Masterise Homes, góp phần đưa khu Đông hiện diện trên bản đồ bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Nơi di sản được gìn giữ, bản sắc được tôn vinh, và mọi giá trị sống đều hiện hữu theo cách tự nhiên nhất, trở thành biểu tượng phong cách sống khác biệt.

Khu Đông trở thành thủ phủ của giới tri thức toàn cầu là kết quả tất yếu của quy luật dịch chuyển dòng vốn đầu tư gắn liền với công nghệ và tri thức. Bằng việc kiến tạo hệ sinh thái chuẩn quốc tế, Masterise Homes đã cùng thành phố xác lập một “thủ phủ tri thức” bền vững, đưa khu Đông trở thành tâm điểm hội nhập, sẵn sàng ghi danh vào nhóm những thành phố toàn cầu đáng sống nhất thế giới năm 2030.