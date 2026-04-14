Mô hình tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội minh bạch tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Khu đô thị mới Kim Chung

Nhà ở xã hội là chính sách an sinh có ý nghĩa sâu sắc, gắn trực tiếp với đời sống của người lao động và các đối tượng thu nhập thấp. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tổ chức thực hiện – đặc biệt là khâu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua – nếu thiếu minh bạch và giám sát hiệu quả, rất dễ phát sinh tâm lý hoài nghi, so bì, thậm chí khiếu nại, làm giảm niềm tin của người dân vào chính sách.

Từ thực tiễn đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển thêm các dự án nhà ở xã hội, mà còn là tổ chức thực hiện chính sách theo hướng công khai, công bằng và lấy người dân làm trung tâm. Mô hình tiếp nhận hồ sơ tại Dự án Khu nhà ở xã hội CT3, CT4 – Khu đô thị mới Kim Chung là một ví dụ cho thấy khi cách làm phù hợp, chính sách an sinh có thể đi vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

Toàn cảnh Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung

Lấy quy trình làm nền tảng tạo niềm tin

Ngay từ khi triển khai dự án, Liên danh Chủ đầu tư đã xác định rõ: minh bạch không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là điều kiện then chốt để người dân yên tâm tham gia chính sách. Thay vì để quá trình tiếp nhận hồ sơ phụ thuộc vào yếu tố con người hay các hình thức tổ chức tự phát, chủ đầu tư lựa chọn cách tiếp cận dựa trên việc chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ và tăng cường giám sát.

Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm mọi người dân có nhu cầu thực sự đều được tiếp cận chính sách một cách bình đẳng, chủ động, đồng thời hạn chế tối đa những nghi ngờ hoặc tác động ngoài mong muốn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Chuẩn hóa quy trình, tạo sự thuận tiện cho người dân

Trên cơ sở đó, Liên danh Chủ đầu tư đã đưa vào sử dụng hệ thống máy bấm số thứ tự tự động kết hợp camera giám sát trong toàn bộ quá trình lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ. Giải pháp này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn thể hiện rõ cách làm văn minh, hiện đại, giúp người dân được phục vụ theo thứ tự công bằng, minh bạch, loại bỏ hoàn toàn tình trạng chen lấn, xô đẩy hay phát sinh tiêu cực.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra thông tin cá nhân chính chủ ngay từ đầu giúp nâng cao chất lượng hồ sơ, tạo thuận lợi cho công tác xét duyệt về sau. Quan trọng hơn, quy trình này khẳng định một nguyên tắc xuyên suốt: mọi hồ sơ nộp đúng quy định đều được xem xét công bằng, không phụ thuộc vào thời điểm tiếp cận hay các yếu tố ngoài khuôn khổ pháp luật.

Công khai thông tin và giám sát đa chiều

Song song với chuẩn hóa quy trình, công tác công khai thông tin được thực hiện đồng bộ. Các nội dung liên quan đến thời gian tiếp nhận, quy trình, các bước nộp hồ sơ và nội quy bốc thăm được đăng tải rộng rãi trên các kênh báo chí chính thống và website của Sở Xây dựng Hà Nội, website của Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty Handico và Báo Kinh tế & Đô thị trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ khoảng một tháng, giúp người dân có đủ thời gian tìm hiểu và chuẩn bị.

Quy trình tiếp nhận được công bố rõ ràng với sáu bước cụ thể, giúp người dân chủ động tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ. Đáng chú ý, quá trình tiếp nhận không chỉ do chủ đầu tư thực hiện mà còn có sự phối hợp, giám sát của chính quyền địa phương, lực lượng công an và các cơ quan chức năng, qua đó bảo đảm tính khách quan và minh bạch trong suốt quá trình triển khai, từ đó củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách nhà ở xã hội.

Kết quả thực tiễn và sự đồng thuận của người dân

Thực tế cho thấy, cách thức tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại dự án đã tạo được sự đồng thuận tích cực. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ đăng ký, phản ánh nhu cầu lớn về nhà ở xã hội tại khu vực Kim Chung.

Những con số này không chỉ cho thấy sức hút của dự án, mà quan trọng hơn, thể hiện niềm tin của người dân vào cách thức tổ chức tiếp nhận công khai, trật tự và minh bạch. Khi quy trình rõ ràng và được giám sát chặt chẽ, người dân có xu hướng chủ động tham gia chính sách với tâm thế yên tâm và tích cực hơn.

Trước nhu cầu lớn này, Liên danh Chủ đầu tư đã tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành phần thô vào Quý IV/2025 và bàn giao nhà cho khách hàng vào Quý IV/2026.

Bên cạnh tiến độ, mức giá hợp lý cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của Dự án. Trong giai đoạn 2, Dự án cung cấp tổng cộng 1.104 căn hộ, với đầy đủ các loại hình thuê, thuê mua và mua, trong đó giá bán 18,4 triệu đồng/m², giá thuê 91.700 đồng/m² và giá thuê mua 312.860 đồng/m², qua đó đáp ứng đa dạng nhu cầu và điều kiện của khách hàng

Một điểm nhấn khác góp phần tạo nên chất lượng vượt trội của nhà ở xã hội Kim Chung là việc dự án sử dụng đồng bộ các loại vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường do Viglacera sản xuất. Việc lựa chọn vật liệu không chỉ hướng tới độ bền, an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững, phù hợp với xu thế xanh hóa trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở.

Khẳng định trách nhiệm doanh nghiệp với chiến lược phát triển nhà ở xã hội

Ở tầm nhìn dài hạn, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ kinh doanh, mà còn là sự cống hiến và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội. Với dự án này, Liên danh Chủ đầu tư đã và đang thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Chiến lược phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ, thông qua những cách làm cụ thể, bài bản và thực chất.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người lao động ngày càng gia tăng, mô hình tiếp nhận hồ sơ minh bạch, công bằng tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội ô đất CT3, CT4 – Khu đô thị mới Kim Chung có thể xem là kinh nghiệm tham khảo có giá trị. Đây cũng là minh chứng cho thấy, khi doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh, các mục tiêu phát triển bền vững sẽ có thêm nền tảng vững chắc.

Câu chuyện về nhà ở xã hội không chỉ dừng lại ở những con số hay dự án cụ thể, mà còn là câu chuyện về trách nhiệm, niềm tin và sự sẻ chia. Dự án tại Kim Chung, với cách làm minh bạch và nhân văn, đã góp thêm một lát cắt tích cực vào bức tranh chung ấy – nơi mỗi căn nhà không chỉ là chỗ ở, mà còn là điểm tựa để người lao động yên tâm gắn bó, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của xã hội.