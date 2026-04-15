Hà Nội: Chuẩn bị đấu giá hơn 52ha đất nông nghiệp công ích, khởi điểm 775 đồng/m2/năm

TPO - Xã Hòa Xá sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng hơn 52 ha đất nông nghiệp công ích với giá khởi điểm 775 đồng/m2/năm.

UBND xã Hòa Xá (Hà Nội) vừa có thông báo mời khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp công ích trên địa bàn xã.

Theo đó, tổng diện tích đất nông nghiệp công ích xã Hòa Xá sẽ tổ chức đấu giá là 52,62 ha, được chia làm 132 vị trí như: Vạn Thái, Hòa Xá, Hòa Nam, Hòa Phú, Phù Lưu, Lưu Hoàng, Hồng Quang, Đội Bình (xã Hòa Xá).

Khu đất nông nghiệp đấu giá được sử dụng với mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Một góc xã Hòa Xá

Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê hàng năm. Thời gian thuê đất tối đa là 10 năm hoặc đến khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế- xã hội hoặc công cộng.

Phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 8/5/2026. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 1 vòng theo phương thức trả giá lên.



Giá khởi điểm là 775 đồng/m2/năm; bước giá 500 đồng/m2.

Khách hàng có nhu cầu mua và nộp hồ sơ tại Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Hòa Xá hoặc Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt. Thời gian nhận hồ sơ đến 17h ngày 5/5/2026. Khách hàng có nhu cầu sẽ được Ban tổ chức bố trí đi thực địa trước phiên đấu giá.