Thêm dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng ở trung tâm Đà Nẵng

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 15/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết dự án nhà ở xã hội Hòa Phước tại phường Hòa Xuân với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án được xây dựng trên khu đất thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo, gồm 4 khối chung cư nhà ở xã hội với khoảng 1.326 căn hộ. Ngoài ra, dự án cũng sẽ xây dựng 2 cụm nhà ở thương mại liền kề (khoảng 40 căn) và một công trình thương mại - dịch vụ cao 5 tầng.

Dự án nhà ở xã hội này được chủ đầu tư dự kiến đưa vào khai thác từng giai đoạn từ 2028 đến 2030.

8e10aae0b75c3902604d.jpg
Một dự án nhà ở xã hội ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

UBND TP. Đà Nẵng giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư phải bảo đảm đáp ứng điều kiện đối với tổ chức kinh doanh bất động sản khi thực hiện dự án; đảm bảo điều kiện về vốn góp của nhà đầu tư, vốn huy động để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và đảm bảo tỷ lệ phân bổ vốn chủ sở hữu theo quy định để thực hiện toàn bộ các dự án khi đồng thời thực hiện nhiều dự án.

Đồng thời, tuân thủ các quy định khác về thủ tục triển khai dự án đầu tư; nộp tiền sử dụng đất; kiểm soát chất lượng công trình; các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường…

Trước đó, Đà Nẵng cũng phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án nhà ở xã hội khác tại khu vực Núi Thành (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án khu nhà ở xã hội Núi Thành (lô A1, A2) do Tập đoàn Hà Mỹ Hưng đầu tư, hơn 885 tỷ đồng. Dự án khu nhà ở xã hội Vịnh An Hòa do Holdings Ngôi Sao Việt đầu tư có vốn dự kiến hơn 684 tỷ.

#nhà ở xã hội #Đà Nẵng #Hòa Phước #dự án bất động sản #chính sách nhà ở

