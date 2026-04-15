Khoáng nóng Đông Hà Nội lộ diện, đón đầu sóng đầu tư

Khoáng nóng tự nhiên ngày càng khẳng định giá trị như một “tài nguyên vàng” trong bất động sản chăm sóc sức khỏe. Theo dữ liệu khảo sát từ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có khoảng 400 điểm khoáng nóng. Tuy nhiên, chưa có đến 10 mỏ khoáng đủ hàm lượng vi chất đạt chuẩn trị liệu ở khu vực phía Bắc. Cách Hà Nội 90 phút di chuyển cao tốc, một mạch khoáng đang được khai mở, mở ra chuẩn sống mới với dư địa tăng trưởng dài hạn.

Từ xu hướng toàn cầu đến "chìa khóa" bất động sản hạng sang

Trên thế giới, du lịch khoáng nóng (Hot Spring Wellness) từ lâu đã không còn là một sở thích nhất thời mà đã vươn mình trở thành một ngành công nghiệp tỷ đô. Theo số liệu từ Grand View Research, thị trường du lịch khoáng nóng toàn cầu đạt quy mô 57,3 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ bùng nổ mạnh mẽ với mức tăng trưởng 14,8% mỗi năm, chạm mốc 130,8 tỷ USD vào năm 2030.[1] Đặc biệt, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm tới 47,2% thị phần với 23,5 tỷ USD, nhờ truyền thống chăm sóc sức khỏe lâu đời và nguồn khoáng dồi dào.

Quy mô thị trường du lịch suối khoáng nóng toàn cầu (2018-2030).

Lý giải dưới góc độ khoa học, khoáng nóng là nguồn nước tự nhiên chứa các khoáng chất hòa tan như ion canxi, magie, natri… có lợi cho cơ thể. Khi ngâm mình trong nước khoáng nóng, cơ thể trải qua những thay đổi tích cực về tuần hoàn, huyết áp, nhịp tim và hệ thần kinh. Đây là lý do vì sao khoáng nóng được sử dụng rộng rãi trong hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp, da liễu, mất ngủ và stress.

Không dừng lại ở giá trị sức khỏe, khoáng nóng còn là “đòn bẩy” phát triển kinh tế địa phương. Thực tế tại Nhật Bản hay Mỹ cho thấy, khi một khu vực sở hữu nguồn khoáng chất lượng, các tập đoàn lớn sẽ đầu tư phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp, kéo theo các dự án nâng cấp hạ tầng, gia tăng việc làm cho người dân và nâng tầm thương hiệu vùng. Điển hình, tại Desert Hot Springs (California, Mỹ), giá bất động sản đã tăng tới 182,55% trong vòng 10 năm (2013–2023).[3] Tại Nhật Bản, quỹ đầu tư Atona Impact Fund đã huy động 20 tỷ yên vào năm 2023 chỉ để phát triển các dự án Ryokan hạng sang tại các vùng khoáng nóng như Yufu, Yakushima hay Hakone.[4]

Sự phát triển vượt bậc của các tổ hợp khoáng nóng thực chất không phải một xu hướng nhất thời, mà là sự kế thừa và nâng tầm một di sản chăm sóc sức khỏe đã tồn tại hàng thế kỷ từ Âu sang Á. Thay vì chỉ là những điểm đến công cộng truyền thống, khoáng nóng giờ đây được định vị lại như một "tiện ích đặc quyền" trong phân khúc bất động sản hạng sang, nơi sức khỏe trở thành thước đo mới của sự xa xỉ.

Nguồn khoáng nóng tự nhiên không chỉ có tại khu tắm khoáng mà còn được cấp dẫn trực tiếp từ sâu trong lòng đất vào từng không gian sống tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên.

Diên Hà, Hưng Yên: Giải mã giá trị “mạch khoáng thật – trị liệu thật”

Khác với nhiều mô hình khoáng nóng nhân tạo hoặc pha trộn, mạch khoáng nóng tự nhiên tại Hưng Yên mang đến giá trị “khoáng thật” – yếu tố cốt lõi quyết định hiệu quả trị liệu, đồng thời là nền tảng khác biệt cho Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên trong hành trình kiến tạo chuẩn sống wellness.

Cụ thể, nguồn khoáng bicacbonat natri giàu vi khoáng tại dự án được ứng dụng trực tiếp vào hệ thống tiện ích trị liệu. Đối với hệ cơ xương khớp, việc ngâm tắm trong nước khoáng giúp giãn mạch, tăng lưu thông máu, từ đó hỗ trợ giảm đau trong các bệnh lý như viêm khớp, thoái hóa cột sống hay đau lưng. Đây cũng là lý do các khu tắm khoáng và onsen tại dự án được thiết kế như những “liệu trình phục hồi tự nhiên” dành cho cư dân và du khách.

Với làn da, nước khoáng đóng vai trò như một liệu pháp chăm sóc tự nhiên, giúp làm sạch, cân bằng pH và duy trì độ ẩm. Tại dự án, yếu tố này được tích hợp trong các không gian spa, tắm khoáng và chăm sóc cá nhân, góp phần mang lại trải nghiệm thư giãn đi kèm cải thiện sức khỏe làn da một cách bền vững.

Không dừng lại ở đó, các liệu pháp ngâm tắm khoáng tại đây còn hỗ trợ tăng cường tuần hoàn, kích thích trao đổi chất và giúp cơ thể giải tỏa căng thẳng. Nhờ tác động tích cực lên hệ thần kinh, người sử dụng có thể cải thiện giấc ngủ, cân bằng cảm xúc – những giá trị ngày càng được coi trọng trong nhịp sống hiện đại.

Sự kết hợp giữa nguồn khoáng tự nhiên và hệ tiện ích được thiết kế bài bản đã tạo nên giá trị trị liệu đích thực tại dự án. Đây không chỉ là trải nghiệm ngắn hạn mà còn là nền tảng cho một phong cách sống chú trọng sức khỏe – yếu tố cốt lõi giúp nâng tầm giá trị bất động sản trong dài hạn.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên tiên phong kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng cùng khoáng nóng tự nhiên với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe độc quyền, riêng tư.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên: Hiện thực hóa chuẩn sống khoáng nóng cao cấp

Trên nền tảng mạch khoáng quý giá, tổ hợp Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được phát triển như một lời giải hoàn chỉnh cho bài toán sống trị liệu – nghỉ dưỡng – đầu tư.

Dự án sở hữu quy mô lên tới 48ha, được quy hoạch đồng bộ thành tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp phía Đông Hà Nội. Không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, dự án hướng tới đáp ứng bốn nhu cầu cốt lõi: an cư bền vững, nghỉ dưỡng thượng lưu, trải nghiệm văn hóa – giải trí và đầu tư thương mại.

Hệ thống sản phẩm đa dạng bao gồm khách sạn cao tầng, công viên khoáng nóng, khu tắm bùn, khu shophouse, căn hộ và trung tâm hội nghị quốc tế. Trong đó, dòng căn hộ Thera Home được phát triển theo mô hình “wellness living” – nơi mỗi không gian sống đều gắn liền với chăm sóc sức khỏe.

Thiết kế căn hộ chú trọng vật liệu sinh học, tối ưu cho người lớn tuổi và tích hợp các tiện ích trị liệu chuyên sâu. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là môi trường phục hồi thể chất, cân bằng tinh thần trong nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh yếu tố sức khỏe, dự án còn gây ấn tượng với kiến trúc và cảnh quan mang đậm dấu ấn Hàn Quốc. Cổng chào lấy cảm hứng từ cung điện Deoksugung, suối cảnh quan dài 87m mô phỏng Cheonggyecheon, cùng khu phố K-Town và quảng trường lễ hội hiện đại tạo nên không gian sống động, giàu trải nghiệm.

Dự án mang đậm nét kiến trúc xứ sở Kim Chi, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của du lịch trị liệu tại khu vực Diên Hà.

Từ một nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu tiềm năng, mạch khoáng nóng tại phía Đông Hà Nội đang dần được nhìn nhận không chỉ như yếu tố trị liệu, mà còn là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – đầu tư bền vững.

Trong bối cảnh nhu cầu sống khỏe và chất lượng sống ngày càng được đề cao, những khu vực sở hữu khoáng nóng tự nhiên chất lượng sẽ không chỉ thu hút du lịch mà còn trở thành điểm đến an cư và đầu tư dài hạn. Khi hội tụ đủ “bộ ba lợi thế” gồm khoáng thật, sản phẩm trị liệu thật và giá trị tăng giá, khoáng nóng không chỉ tạo ra trải nghiệm sống khác biệt mà còn mở ra dư địa phát triển bền vững cho cả một vùng đô thị trong tương lai.