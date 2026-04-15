Công trình gây 'bão bụi' tại phường Hai Bà Trưng: Phá dỡ khi chưa có giấy phép

Trần Hoàng
TPO - Chủ đầu tư, nhà thầu phá dỡ dự án gây "bão bụi" tại 65 Cảm Hội (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xử phạt vì phá dỡ công trình chưa xin phép.

Liên quan đến công trình phá dỡ gây sập tường, tạo "bão bụi" tại số 65 phố Cảm Hội, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đã làm việc với chủ đầu tư và sẽ ra quyết định xử phạt chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cũng đã có thông báo về việc dừng thi công phát triển trình độ tại địa chỉ số 65 phố Cảm Hội. Theo đó, UBND phường Hai Bà Trưng yêu cầu hai đơn vị liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải cùng Công ty Cổ phần Thương mại phá dỡ Nam Bắc dừng ngay lập tức toàn bộ việc phá dỡ công trình tại số 65 Cảm Hội. Đồng thời triển khai các biện pháp che chắn, đảm bảo vệ sinh môi trường và tuyệt đối an toàn cho các hộ gia đình lân cận. "Công trình chỉ được phép tiếp tục thi công khi đã hoàn thiện các thủ tục và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định", văn bản nêu.

Hiện công trình đã bị đình chỉ

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải (chủ đầu tư) cho biết, dự án tổ hợp văn phòng thương mại - dịch vụ tại 65 Cảm Hội đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận về chủ trương. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển vận tải đã ký hợp đồng phá dỡ với Công ty Cổ phần Thương mại phá dỡ Nam Bắc, trong đó có toàn bộ nội dung ủy quyền về giấy phép phá dỡ công trình, đảm bảo an toàn thi công xuyên suốt. Đến nay, công trình đã phá dỡ xong tòa nhà 2 tầng, tòa nhà 6 tầng phá dỡ được một nửa. Tuy nhiên, nhà thầu phá dỡ nhưng vẫn chưa thực hiện các thủ tục xin phép phá dỡ liên quan. "Chúng tôi cam kết chấn chỉnh, yêu cầu nhà thầu phá dỡ thực hiện đầy đủ các thủ tục xin phép, sau đó mới tiếp tục triển khai phá dỡ", đại diện chủ đầu tư thông tin.

Trước đó, chiều ngày 13/4, nhiều người đi đường và những hộ dân sống xung quanh phố Cảm Hội hoảng hốt khi cả khu phố bị bao trùm bởi bụi bẩn từ một công trình đang được phá dỡ tại số 65 phố Cảm Hội. Đúng giờ cao điểm, một tiếng rầm rung chuyển mặt đất cùng một luồng bụi khổng lồ bất ngờ bốc lên từ trong công trường.

Sự việc khiến nhiều người bất ngờ không kịp phản ứng, trong clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Video clip người dân ghi lại:

Trần Hoàng
