Thi công cầu Trần Hưng Đạo, Tứ Liên: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu 'làm đến đâu, gọn đến đó'

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên thực hiện nghiêm tinh thần “thi công đến đâu, gọn gàng đến đó”, không để phát sinh bụi, bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Ngày 14/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư và tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên tại phường Hồng Hà.

Đây là hai công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thiện hạ tầng, giảm áp lực kết nối qua sông Hồng và thúc đẩy phát triển đô thị của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã nghe báo cáo và trực tiếp đến một số khu dân cư, gặp gỡ các hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư và vận động người dân đồng thuận di dời.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Bí thư phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án cầu đã đạt trên 95%. Phường đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5. Cùng với đó, quỹ nhà tái định cư đã được phường chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để người dân chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống sau di dời.

Ngoài ra, phường Hồng Hà đang tiếp tục tổng hợp một số kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ để báo cáo UBND thành phố xem xét, tháo gỡ kịp thời, từ đó bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân trong diện thu hồi đất.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là hai công trình giao thông đơn lẻ, mà còn góp phần giải quyết những điểm nghẽn lớn về hạ tầng của Thủ đô, mở ra không gian phát triển mới, tạo sức bật cho cả khu vực hai bên sông Hồng.

Do đó, ông Thắng yêu cầu các bên liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung xử lý dứt điểm từng đầu việc, không để ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Trong đó, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao ngay phần diện tích đã hoàn tất cho nhà thầu. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải rà soát từng mốc thời gian, kiểm đếm cụ thể từng phần việc để bám sát tiến độ tổng thể, bảo đảm hiệu quả thực chất chứ không chỉ hoàn thành về hình thức.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lưu ý: vấn đề môi trường trong quá trình thi công. Với các dự án lớn nằm gần khu dân cư, nguy cơ phát sinh bụi, bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân là rất rõ ràng nếu công trường không được quản lý chặt chẽ. Vì vậy, các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần “thi công đến đâu, gọn gàng đến đó”; đồng thời, kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển vật liệu, trạc thải và toàn bộ quá trình thi công tại hiện trường để hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới môi trường sống của người dân.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu mọi phần việc phải được theo dõi sát sao để bảo đảm hai dự án được đưa vào khai thác trong quý II/2027.