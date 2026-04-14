Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch và 5 phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Luân Dũng
TPO - Ngày 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, tại Quyết định số 689/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Hưng Yên.

Tại Quyết định số 679/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 – 2031, bao gồm:

Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lại Văn Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, vào chiều 13/4, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Nguyễn Hùng Nam, Lại Văn Hoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên sinh năm 1975, quê Hà Nội. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Tháng 3, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Luân Dũng
#Phê chuẩn #Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #tỉnh Hưng Yên #ông Nguyễn Mạnh Quyền #Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

