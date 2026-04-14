Phân luồng giao thông theo 6 hướng ra vào Hà Nội dịp 30/4-1/5

TPO - Ngày 14/4, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành phương án phân luồng giao thông phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương. Theo đó, để giảm ùn tắc tại các khu vực cửa ngõ, Sở Xây dựng tổ chức giao thông ra vào trung tâm Hà Nội theo 6 hướng chính.

Với hướng phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa,...), Sở Xây dựng đưa ra lộ trình để người dân lựa chọn: Di chuyển theo trục Giải Phóng - Ngọc Hồi - quốc lộ 1 cũ, nhập cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm hoặc Đại Xuyên.

Ngoài ra, phương tiện có thể đi theo quốc lộ 6 (Nguyễn Trãi - Quang Trung) qua Ba La, đi quốc lộ 21B, quốc lộ 38 ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phương tiện cũng có thể đi quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - quốc lộ 38 để ra quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng đến đường trục phía Nam rẽ trái đường tỉnh 427B ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội, có thể đi theo những hướng sau: Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi đường tỉnh lộ 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thể rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 21B quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông) hoặc rẽ phải đi quốc lộ 38 qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm phương tiện có thể rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín phương tiện có thể đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên,...) và ngược lại, có thể đi theo các hướng: Đường Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang,…) và ngược lại, có thể đi theo các hướng: Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi quốc lộ 2; cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - quốc lộ 2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai; quốc lộ 3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai; quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên,...) và ngược lại, có thể đi theo các hướng: Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; quốc lộ 6 - xã Xuân Mai - Phú Thọ; quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Phương tiện từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo các hướng: Đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng; đường quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương; cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - quốc lộ 18.