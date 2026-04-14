Hà Nội phê duyệt hướng tuyến QL 1A mở rộng từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ

Trọng Đảng
TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án vị trí tuyến đường quốc lộ 1A (tỷ lệ 1/500), đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ.

Theo Quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 phường, xã thuộc các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên. Hướng tuyến: Phù hợp Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

QL1A đoạn qua bến xe và ga Giáp Bát.

Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Vành đai 1 (hầm Kim Liên), điểm cuối tại nút giao Cầu Giẽ (xã Đại Xuyên). Tim đường quy hoạch được xác định bằng tọa độ, kết hợp thông số kỹ thuật trên bản vẽ. Quy mô và mặt cắt ngang điển hình rộng 90m, thuộc đường cấp đô thị (đường trục chính đô thị), trong đó lòng đường chính rộng 10 làn xe; hai bên đường gom mỗi bên 03 làn xe; dải phân cách giữa, dải phân cách bên và hè đường hai bên.

Quyết định cũng lưu ý, một số đoạn được mở rộng cục bộ để bảo đảm yêu cầu giao thông và phù hợp hiện trạng. Toàn tuyến mở rộng được thiết kế 11 nút giao thông chính với các tuyến Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông khu đô thị thể thao Olympic, Vành đai 4,5 và nút Cầu Giẽ (cuối tuyến).

Phương án thiết kế các nút giao được quyết định đưa ra, thiết kế liên thông khác mức và sẽ được xác định theo giải pháp tổ chức giao thông được cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông vận tải xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt. Các nút giao với các tuyến đường ngang còn lại là nút giao bằng, xác định sơ bộ trên cơ sở mạng lưới đường theo Quy hoạch được duyệt.

Quyết định giao các sở, ngành và quận, huyện liên quan tổ chức triển khai, đồng thời cho phép điều chỉnh, bổ sung chỉ giới đường đỏ trong quá trình triển khai dự án.

#Ql1a mở rộng #giao thông #quốc lộ #mở rộng ql1

