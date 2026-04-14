Đề xuất Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ 30/4/2026

TPO - Chiều 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; cho ý kiến về việc thành lập thành phố Đồng Nai, cùng một số nội dung khác.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nêu rõ, mục tiêu xuyên suốt khi xây dựng hồ sơ là thiết lập một mô hình phát triển mới cho Đồng Nai, trở thành một đô thị hiện đại và là cực tăng trưởng mới của khu vực.

Theo ông, điều này nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của vùng đồng bằng Nam Bộ, tạo sự tác động tương hỗ và chia sẻ chức năng với đại đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giúp Đồng Nai đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: QH

Về thời điểm và hiệu lực thi hành, Chính phủ thống nhất với đề xuất của tỉnh Đồng Nai cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, theo đó đề xuất các Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 30/4/2026.

Tại phiên họp, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cam kết sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững trong thời gian tới, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Cuối phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết. Ảnh: QH

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp có thông báo kết luận và công văn gửi Chính phủ để kịp thời ban hành quyết định công nhận đô thị; chậm nhất ngày 16/4 phải hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Ông Định cũng thống nhất các Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 30/4/2026 để chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng Nai cần có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ, thủ tục hành chính để vận hành ngay khi Nghị quyết có hiệu lực.

Về việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Định lưu ý, toàn bộ giấy tờ của công dân và tổ chức nếu chưa chuyển đổi thì tiếp tục có hiệu lực; trong trường hợp chuyển đổi, tỉnh Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí.