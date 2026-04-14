Chủ tịch Quốc hội: Italy là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong EU

TPO - Tại cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Italy là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu (EU), và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy trên tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, ngày 14/4, tại thủ đô Roma, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo.

Bày tỏ vui mừng gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy nhân dịp thăm chính thức Italy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời chào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới đồng chí Maurizio Acerbo, và các đảng viên Đảng Tái lập Cộng sản Italy; thông báo về những kết quả có ý nghĩa lịch sử của Đại hội XIV và những định hướng, chủ trương quan trọng Đại hội đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Italy là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong EU, và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy trên tất cả các kênh, trong đó có kênh đối ngoại Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng hợp tác với Đảng Tái lập Cộng sản Italy. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam càng mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai đảng nhằm góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Italy tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Đảng tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; phát huy vai trò của hai Đảng trong tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng thông tin về việc triển khai dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm lưu giữ, trưng bày và phát huy giá trị các tài liệu, hiện vật lịch sử quý giá của Đảng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng Cộng sản tái lập Italy hỗ trợ dự án này của Việt Nam thông qua chia sẻ tài liệu, hiện vật, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật bảo quản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italy Maurizio Acerbo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ vui mừng được gặp, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Italy, đồng thời bày tỏ vui mừng khi nhận lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ sự khâm phục, khi hình ảnh đất nước Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho phong trào giải phóng dân tộc và là nguồn cảm hứng cho giai cấp công nhân toàn thế giới. Đồng thời, ông cũng nhắc lại sợi dây liên kết lịch sử giữa hai quốc gia là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từng có thời gian lưu lại tại Italy trong quá trình tìm đường cứu nước.

Đánh giá cao ý nghĩa của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Maurizio Acerbo bày tỏ ấn tượng về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ lớn mà Đại hội đã đề ra cho phát triển của Việt Nam, đánh giá cao chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ của Việt Nam.

Chia sẻ thông tin về tình hình Đảng Tái lập Cộng sản Italy thời gian gần đây, Lãnh đạo Đảng khẳng định coi trọng phát triển quan hệ đoàn kết tốt đẹp với Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italy và thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, trưa 14/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italy.

