Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Tòa thánh Vatican Leo XIV

TPO - Ngày 11/4 tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp nhất và Thư mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Giáo hoàng Leo XIV.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp thiện tình của Giáo hoàng dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; gửi tới Đức Giáo hoàng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe dồi dào và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026.

Bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh đã dành cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thông điệp hòa bình và những đóng góp quý báu của Đức Giáo hoàng trong việc thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và chăm sóc người nghèo và khẳng định những giá trị hoàn toàn tương đồng với khát vọng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với Giáo hoàng về kết quả chuyến thăm Tổng giáo phận Hà Nội ngày 5/4 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thấy rằng, trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh tiếp tục cùng quan tâm, củng cố hơn nữa niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh lên một giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân và vì hòa bình, thịnh vượng chung của nhân loại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt đường hướng “đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với non sông”.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tiếp tục được tín nhiệm trúng cử. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có Công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, cùng Giáo hoàng Leo XIV chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Giáo hoàng Leo XIV đã trân trọng cảm ơn, đồng thời bày tỏ những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam và cho biết mong muốn sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo hoàng Leo XIV đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặc biệt ngay sau 5 ngày Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu, coi đây là dấu mốc quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ về tình hình Công giáo tại Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Tòa thánh. Giáo hoàng cho biết, 2 năm trước, ngay ở khu vườn này có đặt bức tượng Đức Mẹ La Vang mặc áo dài, một hình ảnh gợi nhớ tới Việt Nam.

Giáo hoàng Leo XIV cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa các trao đổi, tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam - Tòa thánh ngày phát triển ngày càng sâu rộng, đáp ứng lợi ích chung và nguyện vọng của cộng đồng giáo dân.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các tiếp xúc và trao đổi thời gian qua đã góp phần củng cố tin cậy và tạo nền tảng cho sự phát triển quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Tòa thánh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và triển khai hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp; đề nghị Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan nhằm đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tòa thánh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Lãnh đạo Việt Nam tới Thủ tướng Vatican.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chụp ảnh chung với Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin và trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và chúc mừng các Lãnh đạo Việt Nam vừa được bầu, Thủ tướng Pietro Parolin đánh giá cao những thành tựu phát triển và chính sách tôn giáo cởi mở của Việt Nam, nhắc lại thư của Giáo hoàng Francis gửi Cộng đồng Công giáo Việt Nam, trong đó nhấn mạnh một người công giáo tốt là một người công dân tốt; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước việc Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những người yếu thế, dễ bị tổn thương.

Thủ tướng Pietro Parolin đánh giá quan hệ Việt Nam - Vatican ngày càng được thắt chặt. Trên cơ sở nền tảng quan trọng này, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hướng tới những bước tiến mới trong tương lai.

Thủ tướng Pietro Parolin khẳng định mong muốn sớm thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam để trực tiếp chứng kiến sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như đời sống sinh động của cộng đồng Công giáo nơi đây.