Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hôm nay sẽ có quyết định quan trọng về các loại thuế với xăng dầu

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, hôm nay (12/4), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Dự kiến, các loại thuế sẽ được giảm mức tối đa, thời gian áp dụng từ 16/4 đến hết ngày 30/6.

Theo tờ trình của Chính phủ, xung đột tại Trung Đông đã làm cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng cao.

“Các tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước, làm giá xăng, dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân”, Chính phủ nêu rõ.

Để góp phần đa dạng hóa nguồn cung, bình ổn giá xăng, dầu trong nước, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo sử dụng nhiều công cụ về chính sách tài khóa, trong đó có việc ban hành quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ ngày 26/3 đến hết ngày 15/4.

Tại kỳ điều hành ngày 27/3, giá nhiều mặt hàng xăng dầu đã giảm, có mặt hàng giảm gần 6.000 đồng. Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, đây chỉ là giải pháp cấp bách áp dụng thời gian ngắn trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến khó lường và tác động trực tiếp đến thị trường xăng, dầu trong nước.

“Để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ổn định tâm lý và đời sống người dân, doanh nghiệp, cần xây dựng chính sách có thời hạn dài hơn để trình Quốc hội ban hành theo thẩm quyền”, Chính phủ nhấn mạnh.

Theo dự thảo Nghị quyết, mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut được đề xuất giảm xuống mức 0 đồng/lít.

Với xăng, dầu diezel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cùng với đó, mức thuế suất thuế TTĐB đối với xăng các loại cũng được đề xuất giảm xuống 0%.

Dự thảo Nghị quyết quy định thời gian áp dụng từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6 và giao Thủ tướng ban hành Quyết định cá biệt để điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) hiệu lực của Nghị quyết để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu trong nước phù hợp với diễn biến giá dầu thế giới.

Trước khi được xem xét quyết định vào hôm nay, tại phiên thảo luận trước đó, các đại biểu đều đồng tình với việc giảm các loại thuế với xăng dầu theo tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, về thời gian áp dụng mức giảm thuế này thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Khi cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đề xuất kéo dài thời gian áp dụng cho đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến 30/9.

Điều đặc biệt quan trọng khác, ông Ngân lưu ý là phải ngăn chặn tình trạng "té nước theo mưa", giá xăng tăng, giá các loại hàng hóa tăng theo, nhưng khi giá xăng giảm, các mặt hàng khác vẫn ở giá cao.

“Cần phải có thanh tra, kiểm tra để đảm bảo ổn định giá cả, đồng thời, cần tăng cường kiểm soát và phòng chống buôn lậu”, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân nói.

Tại phiên thảo luận tổ về kinh tế xã hội ngày 10/4, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, cơ quan này đã xây dựng 3 kịch bản ứng phó: Kịch bản 1 - xung đột Trung Đông kết thúc trong 4 tuần; kịch bản hai - kết thúc trong "4 tuần cộng 2"; và kịch bản 3 - nhiều hơn 4 tuần. Hiện cơ quan điều hành đã triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp và đến nay dự trữ xăng dầu trong nước đã tăng từ 15 lên 26 ngày.

Xem thêm

Cùng chuyên mục