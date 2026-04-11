Dùng điện châm cá trên sông, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

TPO - Sau khi bám theo hành trình di chuyển qua nhiều địa bàn dọc sông Tam Kỳ, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ một người đàn ông đang sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép, xử phạt 7,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Ngày 11/4, Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết, Đồn Biên phòng Tam Thanh vừa phát hiện, bắt giữ một trường hợp sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên sông Tam Kỳ.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 10/4, trong quá trình tuần tra tại khu vực sông Tam Kỳ đoạn qua khối phố Phú Ân (phường Quảng Phú), tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển ghe gỗ gắn máy, dùng kích điện để đánh bắt thủy sản.

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng tổ chức bám theo. Người này di chuyển dọc sông, qua nhiều địa bàn từ phường Quảng Phú đến khu vực ngã ba sông Trường Giang (xã Tam Xuân), sau đó tiếp tục lên địa phận xã Tam Anh.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi người này đang tiếp tục hành nghề tại khu vực thôn Đông Thạnh (xã Tam Anh), tổ công tác bắt giữ, đưa phương tiện vào bờ để tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, người đàn ông nêu trên khai nhận là P.N.Th (47 tuổi, trú tại phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bình ắc quy 12V-100Ah, một bộ chuyển đổi điện áp, cùng dụng cụ kích điện, lưới vớt cá và phương tiện phục vụ việc khai thác.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Th. về hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép. Đồng thời, ra quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật theo quy định.