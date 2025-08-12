Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hải Phòng xử phạt 19 chủ tàu tàng trữ kích điện khai thác thủy sản trái phép

Nguyễn Hoàn

TPO - Nửa đầu năm 2025, lực lượng chức năng tại Hải Phòng đã xử lý 104 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Trong đó, có 19 trường hợp vi phạm lỗi "tàng trữ kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản trái phép".

tp-tau-kich-dien.jpg
Phản ánh tới báo Tiền Phong, một số người dân tại xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) thông tin, tại khu vực âu tàu, gần Trạm Biên phòng Văn Úc (Đồn Biên phòng Đoàn Xá, xã Đoàn Xá cũ) có nhiều tàu cá trang bị dây điện, có dấu hiệu sử dụng thiết bị có điện để khai thác thủy hải sản.
tp-tau-kich-dien-11.jpg
tp-tau-kich-dien-10.jpg
Anh N.V.T (ở Đoàn Xá) chia sẻ, tàu nếu trang bị thiết bị sử dụng điện để khai thác thủy sản sẽ ảnh hưởng tới các tàu khai thác thủy sản bằng lưới thông thường do hệ sinh thái thủy hải sản trên biển bị khai thác tận diệt.
tp-tau-kich-dien-6.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong, tại âu tàu Đoàn Xá, có nhiều tàu kích thước 6 đến dưới 12m có càng lưới neo đậu, cùng với hàng chục tàu có kích thước khác nhau được trang bị hệ thống lưới.
tp-tau-kich-dien-3.jpg
tp-tau-kich-dien21.jpg
Một số tàu có càng gỗ dài 5-7m được trang bị dây điện nối từ buồng lái ra càng gỗ, có dấu hiệu sử dụng thiết bị điện. Đa số tàu cá ở Đoàn Xá sau khi rời âu cảng di chuyển ra vùng biển Đồ Sơn hoặc Cát Bà (Cát Hải) để khai thác thủy sản.
tp-tau-kich-dien-4.jpg
Đại diện Chi cục Thủy sản - Sở NN&MT Hải Phòng cho biết, tàu cá có trang bị dây điện nối ra càng trước mũi tàu có thể để sử dụng vào mục đích chiếu sáng hoặc có thể sử dụng vào mục đích khai thác thủy hải sản. Những ngày đầu tháng 8, đơn vị tổ chức kiểm tra âu tàu Đoàn Xá nhưng không phát hiện tàu nào tàng trữ kích điện phục vụ khai thác thủy hải sản.
tp-tau-kich-dien-16.jpg
Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản - Sở NN&MT Hải Phòng, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý chủ tàu vi phạm quy định về khai thác thủy hải sản trên địa bàn.
tau-kich-dien-9.jpg
tp-tau-kich-dien-12.jpg
tp-tau-kich-dien-13.jpg
Từ 20/12/2024-15/7/2025, đơn vị đã phối hợp xử lý 104 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 824 triệu đồng. Trong đó, 19 trường hợp bị xử lý lỗi "Tàng trữ kích điện trên tàu cá để khai thác thủy hải sản trái phép", với tổng mức phạt 227 triệu đồng.
tp-tau-kich-dien-15.jpg
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng xử phạt nhiều chủ tàu lỗi liên quan thiết bị giám sát hành trình; chứng nhận an toàn thực phẩm, an toàn kỹ thuật; hoạt động sai vùng; không ghi đúng, không đủ nhật ký khai thác thủy sản... với tổng số tiền phạt hàng trăm triệu đồng.
tp-tau-kich-dien-19.jpg
Cận cảnh càng lưới dài 5-7m phục vụ việc khai thác thủy hải sản trên tàu cá.
tp-tau-kich-dien22.jpg
Cũng theo ghi nhận của PV Tiền Phong, dọc cửa sông Văn Úc, bên ngoài âu tàu Đoàn Xá, có nhiều tàu mang biển kiểm soát ngoại tỉnh được thiết kế, trang bị hệ thống càng lưới để khai thác thủy sản. Những tàu này neo đậu bên ngoài âu cảng, ngoài khu vực có lực lượng chức năng kiểm soát.

Chi cục Thủy sản Hải Phòng cho biết, tính đến giữa năm 2025 địa phương có tổng số 821 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm Vnfishbase với các kích thước, trong đó 384 tàu từ 6-12m, 152 tàu từ 12-15m, 223 tàu từ 15-24m và 62 tàu từ 24m trở lên.
Phân loại theo nhóm nghề khai thác, có 93 tàu lưới kéo; 260 tàu lưới rê; 45 tàu câu; 138 tàu lưới chụp, 93 tàu hậu cần và 192 tàu nghề khác.
Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU để hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC.
Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện "3 không" được phê duyệt tại Quyết định 2326 đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản và cập nhật trên hệ thống phần mềm Vnfishbase.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #khai thác thủy sản #tàu cá #kích điện #tàu lưới #thẻ vàng #âu tàu Đoàn Xá

Xem thêm

Cùng chuyên mục