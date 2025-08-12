Hải Phòng xử phạt 19 chủ tàu tàng trữ kích điện khai thác thủy sản trái phép

Chi cục Thủy sản Hải Phòng cho biết, tính đến giữa năm 2025 địa phương có tổng số 821 tàu cá được đăng ký và cập nhật trên phần mềm Vnfishbase với các kích thước, trong đó 384 tàu từ 6-12m, 152 tàu từ 12-15m, 223 tàu từ 15-24m và 62 tàu từ 24m trở lên.

Phân loại theo nhóm nghề khai thác, có 93 tàu lưới kéo; 260 tàu lưới rê; 45 tàu câu; 138 tàu lưới chụp, 93 tàu hậu cần và 192 tàu nghề khác.

Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU để hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của EC.

Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện "3 không" được phê duyệt tại Quyết định 2326 đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản và cập nhật trên hệ thống phần mềm Vnfishbase.

