Quốc hội thông qua nghị quyết giảm thuế xăng, dầu về 0 đồng đến hết tháng 6/2026

Luân Dũng
TPO - Sáng 12/4, với toàn bộ 460/460 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết được thông qua, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Liên quan đến thuế giá trị gia tăng, theo quyết định của Quốc hội, xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trong khi đó, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Về điều khoản thi hành, Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6 (trừ quy định về thuế giá trị gia tăng).

Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định việc điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này; trường hợp khẩn cấp, điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

“Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu”, Nghị quyết nêu rõ.

Bên cạnh đó, các nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế, quản lý thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Luân Dũng
#Chính phủ #thuế xăng dầu #quốc hội #giảm thuế #chính sách thuế #quyết định thuế #thị trường xăng dầu

