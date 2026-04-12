Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Mối nguy từ việc đốt đồng sau vụ một phụ nữ chết ngạt

Cảnh Kỳ
TPO - Miền Tây đang vào cao điểm nắng nóng gay gắt, rất dễ phát sinh cháy, cùng thời điểm với việc người dân dọn đồng ruộng sau thu hoạch vụ Đông Xuân, nhiều nông dân vẫn chọn cách đốt rơm rạ trên ruộng gây nguy cơ cháy lan, ô nhiễm môi trường. Mới tuần trước, một phụ nữ ở Cần Thơ đã tử vong do ngạt khói khi đốt rơm rạ trên ruộng.

Ngày 6/4 vừa qua, bà T.K. (SN 1964, ngụ phường Vị Thanh, Cần Thơ) cùng chồng ra ruộng sau nhà đốt rơm rạ, mỗi người đứng một đầu ruộng để canh lửa. Do khói rơm mịt mù nên chồng không thấy vợ. Khi lửa tắt, gia đình không thấy bà K. về nên ra ruộng tìm mới phát hiện bà đã tử vong, cơ thể có dấu hiệu bị lửa cháy sém. Nguyên nhân bà K. tử vong bước đầu được xác định do ngạt khói dẫn đến bất tỉnh và tử vong giữa đám cháy.

Theo cơ quan chức năng, việc đốt rơm rạ trực tiếp trên ruộng gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt trong cao điểm nắng khô như hiện nay. Lửa có thể cháy lan sang vùng lân cận, nhà cửa, khói rơm chứa nhiều khí độc uy hiếp tính mạng và sức khoẻ người dân, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông do khói bụi làm giảm tầm nhìn.

Tình trạng đốt đồng gây ra nhiều hệ lụy.

Tại Vĩnh Long, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo, người dân hạn chế tối đa việc đốt rơm rạ, cỏ, rác, phế thải trong khu dân cư, ven đường, gần nhà ở, dưới đường dây điện và các khu vực có nguy cơ cháy cao. Khi xảy ra cháy, cần bình tĩnh và tổ chức chữa cháy kịp thời, phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ”, nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Với rơm rạ trên đồng, nông dân được khuyến cáo ưu tiên dùng chế phẩm sinh học, ủ phân bón, thu gom làm thức ăn gia súc. Nếu bắt buộc phải đốt, phải có người trông giữ cẩn thận, chuẩn bị sẵn các phương tiện chữa cháy (nước, cành cây tươi...) để dập lửa kịp thời.

Tuyệt đối không đốt đồng vào buổi trưa nắng gắt hoặc khi có gió mạnh. Không đi đốt đồng một mình, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền về hô hấp, tim mạch không nên trực tiếp tham gia.

Lực lượng chức năng Vĩnh Long xử lý một đám cháy.

Liên quan đến công tác phòng cháy rừng, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ, cho biết, đang mùa cao điểm, mức độ cảnh báo cháy ở cấp nguy hiểm. Sở đề nghị Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã và các đơn vị chủ rừng tăng cường tuyên truyền, chủ động giải pháp phòng cháy và chữa cháy, theo phương châm "4 tại chỗ".

#đốt đồng #cháy rừng #ô nhiễm môi trường #an toàn cháy nổ #phòng cháy chữa cháy #rơm rạ #nắng nóng

