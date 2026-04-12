Thiếu cán bộ đặc thù, Thanh Hóa ‘mở cửa’ để các xã chủ động tuyển dụng

TPO - Sau 9 tháng đi vào vận hành chính quyền 2 cấp, nhiều xã miền núi ở Thanh Hóa vẫn thiếu cán bộ có chuyên môn đặc thù khiến nhiều thủ tục phục vụ người dân gặp khó khăn. Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ra văn bản hướng dẫn các địa phương tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ phù hợp vị trí cần thiết.

Xã Trung Thành là một trong những xã miền núi khó khăn của tỉnh Thanh Hóa với diện tích hơn 13.500ha và hơn 5.500 dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ 1/7/2025, sau khi bỏ cấp huyện, sáp nhập xã, thực hiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã này gặp nhiều khó khăn vì thiếu cán bộ có chuyên môn đặc thù.

Bà Phạm Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Trung Thành, cho biết, sau khi sáp nhập xã, khối chính quyền của xã được tỉnh giao 32 biên chế. Tuy nhiên, đến nay, sau 9 tháng đi vào hoạt động, xã mới được phân bổ 22 cán bộ, công chức, thiếu 10 người so với biên chế được giao. Tại Trung tâm hành chính công của xã được giao 5 biên chế, hiện mới có 2 người.

“Theo cơ cấu, xã sẽ có 2 cán bộ có chuyên môn địa chính và một cán bộ công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đến nay xã chưa có các cán bộ chuyên môn đặc thù này. Vị trí cán bộ địa chính hiện do một người có chuyên môn kế toán tạm thời đảm nhiệm”, bà Tuyết cho hay.

Theo lãnh đạo địa phương, do không có trình độ chuyên môn, nên cán bộ địa chính và công nghệ thông tin của xã không đáp ứng được yêu cầu công việc. Chất lượng tham mưu lĩnh vực phụ trách của những cán bộ này không đảm bảo yêu cầu, gây khó khăn cho việc lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch và UBND xã.

Hiện tại, các giao dịch của người dân liên quan đến đất đai như: cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất... xã đều bị ngưng trệ, gặp khó khăn.

"Các giao dịch liên quan đến đất đai xã phải trao đổi, xin lỗi người dân tạm thời chưa làm được vì không có cán bộ chuyên môn. Cán bộ địa chính yêu cầu phải có chuyên môn sâu, biết đọc bản đồ và nắm rõ quy định của pháp luật mới thực hiện được. Sắp tới địa phương sẽ triển khai các công trình dự án liên quan đến đất đai nên nếu không có cán bộ địa chính thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn”, lãnh đạo xã Trung Thành bày tỏ.

Tại xã Trung Sơn, địa phương này được giao 32 biên chế song chỉ mới có 18 cán bộ, công chức. Chủ tịch UBND xã Trung Sơn Đỗ Phi Hùng cho biết, hiện xã có 3 phòng chưa có trưởng phòng nên đang giao cho phó phòng phụ trách.

"Do thiếu cán bộ, đặc biệt là cán bộ kế toán, địa chính về đất đai – xây dựng, cán bộ công nghệ thông tin… nên nhiều công việc gặp khó khăn, lãnh đạo xã phải phụ giúp cán bộ xử lý công việc chuyên môn”, ông Hùng cho hay.

Trước tình hình thiếu cán bộ, các địa phương đã có báo cáo, đề xuất gửi UBND tỉnh và sở ngành liên quan xin bổ sung cán bộ đúng chuyên môn. Sở Nội vụ sau đó cũng có văn bản hướng dẫn xã đưa ra phương án tuyển dụng song việc tìm người đúng chuyên môn cho các vị trí cần thiết gặp khó khăn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết, tính đến cuối năm 2025, sau khi đi vào vận hành chính quyền 2 cấp, toàn tỉnh có hơn 77.200 biên chế (gồm khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền) trong đó, cấp tỉnh được bố trí hơn 15.000 biên chế, số còn lại ở cấp xã. Sở cũng kiến nghị Bộ Nội vụ báo cáo Trung ương có thẩm quyền giao biên chế giai đoạn 2026-2031 bằng biên chế Bộ Chính trị giao năm 2026 là gần 79.000 biên chế.

“Với các xã còn thiếu cán bộ chuyên môn, Sở Nội vụ cũng hướng dẫn việc tiếp nhận, điều chuyển cán bộ công chức theo vị trí việc làm giữa các xã hoặc các xã sẽ lên phương án tiếp nhận viên chức, người có hợp đồng lao động đủ tiêu chuẩn không qua thi tuyển vào vị trí việc làm cần thiết. Từ đó, các xã sẽ căn cứ vào thực tế cán bộ công chức còn thiếu, cần có để kiểm tra, sát hạch và lập hồ sơ trình Sở Nội vụ và UBND tỉnh xem xét, quyết định”, đại diện Sở Nội vụ Thanh Hóa cho hay.