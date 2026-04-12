Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

TPO - Sáng 12/4, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946 - 18/4/2026). Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946 - 18/4/2026).

Dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cảnh sát QLHC về TTXH) còn có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương: Ủy ban Quốc phòng an ninh và đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước; đại diện UBND các tỉnh, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp công tác với Bộ Công an và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Kết tinh của sự hy sinh, cống hiến to lớn không ngừng nghỉ

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, xúc động bày tỏ: 80 năm, một chặng đường lịch sử, xây dựng, chiến đấu trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH có nhiều tấm gương quả cảm đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ hạnh phúc cho nhân dân. Những tấm gương ấy mãi mãi là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát QLHC về TTXH “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Bước vào kỷ nguyên số, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH được Đảng, Nhà nước đầu tư chính quy - hiện đại, giao trọng trách vận hành quản trị Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Căn cước - Định danh và xác thực điện tử. Đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trình Chính phủ ban hành và triển khai Đề án 06 với 5 mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, cần gắn hồ sơ và đẩy mạnh dịch vụ công trực tiếp; phát triển công dân số; phát triển kinh tế số; tạo lập kho dữ liệu dùng chung phục vụ kết nối chia sẻ; hoạch định chính sách to lớn đưa Việt Nam tăng 15 bậc lên vị trí 71/193 Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Trong 4 năm, triển khai Đề án 06 giúp tiết kiệm 46.207 tỷ đồng từ dịch vụ công, tạo lập tra cứu dữ liệu, phát triển kinh tế. Riêng năm 2025, tiết kiệm hơn 12.000 tỷ đồng.

"80 năm được dân yêu, dân tin, dân đùm bọc lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã lập được nhiều thành tích của Đảng, Nhà nước đã ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng bằng nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng năm 2006, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2022 cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và hôm nay lại được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát QLHC về TTXH" - Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và trao thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, 80 năm qua, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Đặc biệt trong những năm gần đây, với sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tạo được những dấu ấn nổi bật có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

"Việc xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai Căn cước gắn chíp, định danh và xác thực điện tử, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 là những thành tích thật xuất sắc"- Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, những chiến công, thành tích trong suốt chặng đường 80 năm qua là kết tinh của sự hy sinh, cống hiến to lớn không ngừng nghỉ của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ghi nhận những chiến công đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, trong kỷ nguyên phát triển mới, sự phát triển của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng, phương thức quản trị, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vinh dự, tự hào được giao trọng trách to lớn, vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa phương thức quản trị và nền hành chính, thời gian tới lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự là cốt lõi, kiến tạo phát triển là trọng tâm, người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại.

Thứ hai, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội, thực hiện phương châm "đi trước mở đường" cho đổi mới, bảo đảm kỷ cương, an ninh, an toàn; tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", tạo hành lang pháp lý đồng bộ giúp cho quản lý hành chính và quản trị dữ liệu chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thứ ba, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất chung; đồng thời đẩy mạnh tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cấp hệ thống định danh và xác thực điện tử, phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia, kênh giao tiếp an toàn, chính xác giữa Nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Phát huy tích cực vai trò là cơ quan thường trực giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ.

Thứ tư, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy và phương pháp làm việc, chuyển mạnh quản lý sang quản trị quốc gia hiện đại; từng bước xử lý theo lối hành chính sang chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học và dựa trên dữ liệu. Xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu công nghệ, có tư duy số, kỹ năng số, có tinh thần đổi mới sáng tạo và năng lực làm việc trong môi trường quản trị hiện đại.

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội; chủ động và tích cực tham gia xây dựng các quy định, tiêu chuẩn chuyên ngành; đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, tiếp thu và làm chủ kiến thức và thành tựu công nghệ tiên tiến.

Thứ sáu, đặc biệt coi trọng và đề cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân; vừa phát triển mạnh mẽ các tiện ích số, dịch vụ số vừa giữ an ninh an toàn trật tự và chủ quyền quốc gia trong không gian số.