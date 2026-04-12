TPHCM: Hỏa hoạn trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, 7 người thương vong

TPO - Rạng sáng 12/4, vụ cháy bùng phát tại một dãy nhà trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (TPHCM) khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Sáng 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại một dãy nhà trên địa bàn, khiến 7 người thương vong.

Xe cứu hoả đến hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi phường Tân Thới Hiệp bất ngờ nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà gần đó.

Người dân đã huy động bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời tìm cách tiếp cận cứu người. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh, khói dày đặc nên việc cứu hộ ban đầu không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Đám cháy sau đó được khống chế, lực lượng chức năng đưa nhiều nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp xác nhận vụ việc và cho biết các đơn vị liên quan đang điều tra vụ cháy và tiến hành công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân bị nạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.