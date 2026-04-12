Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM: Hỏa hoạn trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, 7 người thương vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 12/4, vụ cháy bùng phát tại một dãy nhà trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (TPHCM) khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Sáng 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại một dãy nhà trên địa bàn, khiến 7 người thương vong.

img-8428.jpg
Xe cứu hoả đến hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi phường Tân Thới Hiệp bất ngờ nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà gần đó.

Người dân đã huy động bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời tìm cách tiếp cận cứu người. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh, khói dày đặc nên việc cứu hộ ban đầu không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Đám cháy sau đó được khống chế, lực lượng chức năng đưa nhiều nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp xác nhận vụ việc và cho biết các đơn vị liên quan đang điều tra vụ cháy và tiến hành công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân bị nạn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Cháy nhà #Nhà trọ bị cháy #Tử vong #Công an #Thương vong #Điều tra #PCCC #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục