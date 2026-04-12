Người dân tìm về Công viên số 1 Lý Thái Tổ tận hưởng những 'biệt đãi'

Ngô Tùng

TPO - Đến Công viên số 1 Lý Thái Tổ, mỗi người không chỉ đón nhận bầu không khí trong lành, thư thái, mà còn lưu giữ những khoảng lặng riêng biệt trong tâm hồn ngay tại điểm đến giữa lòng đô thị sầm uất bậc nhất cả nước.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) đi vào hoạt động ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ (giữa tháng 2/2026) và ngay lập tức trở thành điểm đến lôi cuốn với nhiều người dân sinh sống trên địa bàn thành phố.
Công viên đặc biệt thu hút rất đông người dân tìm đến thăm thú, thư giãn vào những ngày cuối tuần. Vào những buổi chiều tối, bà con nhân dân nhiều độ tuổi xếp hàng trật tự chờ gửi xe trước khi thưởng ngoạn, thư giãn với những cảnh trí yên bình bên trong.
Sau 2 tháng mở cửa, công trình xanh giữa lòng TPHCM này trở thành lựa chọn lý tưởng của nhiều người mỗi khi muốn "neo" mình vào một không gian yên ả sau những tất bật của cuộc sống.
Điểm nhấn của công viên là đài phun nước với biểu tượng hình giọt nước ở vị trí trung tâm - công trình ý nghĩa để tưởng niệm, nhắc nhớ về một giai đoạn mất mát nhưng đầy nghĩa tình của thành phố trong đại dịch COVID-19.
Đây cũng là "trái tim" của công viên, thu hút hàng trăm, hàng nghìn người cùng thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc nước nghệ thuật diễn ra hằng ngày.
Tối cuối tuần đầu tháng 4, chị Ngọc Anh (quê Nghệ An, hiện công tác ở Nhạc viện TPHCM) đến công viên chơi sau đôi lần đến trước đó nhưng không thể vào do lượng người chờ bên ngoài quá đông. "Ý nghĩa đầu tiên mình cảm nhận được ở công trình này là để tưởng nhớ đến những người đã mất vì COVID-19﻿. Kiến trúc đài tưởng niệm rất độc đáo với hình giọt nước mắt ở giữa; đồng thời không gian xung quanh cũng rất đẹp", cô chia sẻ.
Cũng với mong muốn đến tưởng niệm những nạn nhân không qua khỏi trong đại dịch thế kỷ, các sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghệ TPHCM đồng thời coi đây là một kỷ niệm bên nhau tại một nơi đặc biệt khi nhóm bạn sắp ra trường và có thể khó gặp lại.
Nhà ở gần công viên nên cụ già ngoài 70 tuổi này được các con đưa ra đi dạo mát và xem nhạc nước vào những buổi tối như một cách giúp cơ thể thư giãn, thư thái.
Ai nấy đều phấn khởi, hân hoan khi theo dõi trình diễn nhạc nước nghệ thuật tại khu vực đài tưởng niệm.
Là một người yêu thích tập luyện thể dục thể thao, chị Thi Thị Đào quyết định chuyển nơi chạy bộ ở các điểm lân cận sang Công viên số 1 Lý Thái Tổ dù địa điểm mới xa hơn đôi chút. Nữ giáo viên tiếng Anh sinh năm 1999 bày tỏ thích thú bởi trước đây nơi này là hàng rào bao quanh, nhưng kể từ dịp Tết vừa qua đã trở thành công viên xanh mướt, rộng rãi.
Công viên có sức hút lớn nhờ không gian thoáng, nhiều cây xanh cùng hệ thống âm thanh được đầu tư lớn với những bản nhạc mang tiết tấu phù hợp. Nhờ có không gian thuận tiện này, các nhóm cô bác, bạn trẻ đã chọn nơi đây làm điểm sinh hoạt hoặc luyện tập thể dục thể thao.
Trong khuôn viên công trình đặc biệt này cũng khắc ghi những câu nói, cùng các hình ảnh mang tính biểu tượng về cơn đại dịch lịch sử đầu thế kỷ XXI. Để từ đây, mỗi người tự chiêm nghiệm những thông điệp mà công trình muốn truyền tải: tình yêu thương, lòng nhân ái﻿, sự đoàn kết đã giúp nhân loại cùng nhau vượt qua những thời khắc đau thương, khó khăn nhất và hướng đến một tương lai tươi sáng.
Sắc hoa tươi thắm và màu xanh của cây lá là kết quả sau quá trình tôn tạo, vun vén của nhiều người cùng ý thức giữ gìn của cả cộng đồng để địa chỉ này luôn là điểm đến nghĩa tình, nhân văn của thành phố mang tên Bác.
Hồi tháng 3, khi tiếp xúc cử tri thành phố, trước những ý kiến biểu dương mình về chủ trương tháo dỡ các hàng rào quây tôn để tận dụng các khu đất "vàng" ở trung tâm bị bỏ trống thành công viên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết việc này do doanh nghiệp thực hiện và người dân nên cảm ơn họ.
Ông nhấn mạnh: Thành phố nhờ doanh nghiệp tham gia làm và doanh nghiệp cảm thấy hào hứng khi việc này mang lại niềm vui cho mọi người. “Quyết định làm công viên là nghĩ đến chất lượng sống của người dân đô thị, để có chỗ cho các cô bác, anh chị tập thể dục và tạo thêm chỗ chụp hình với các tiểu cảnh đẹp cho bà con”, ông Quang chia sẻ.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ được triển khai thi công, tôn tạo từ khu đất rộng khoảng 4,3 ha bỏ hoang nhiều năm, với tổng mức đầu tư 263 tỷ đồng và được doanh nghiệp tài trợ toàn bộ.
Toàn bộ hệ cây xanh cổ thụ trong khuôn viên được giữ gìn, các biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện và sinh hoạt cộng đồng. Nơi đây cũng bố trí nhiều không gian mở cho hoạt động thể thao và các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
#biểu tượng giọt nước #Công viên số 1 Lý Thái Tổ #phường Vườn Lài #địa điểm văn hóa #tưởng niệm #đời sống #tập thể dục #đài phun nước #Tết Nguyên đán #công viên nghĩa tình

